Yeni Malatyaspor Başkanı Gevrek'ten hakemlerin görevden alınmasına tepki - Son Dakika

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) aralarında Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'un da yer aldığı çok sayıda tecrübeli hakemi listeden çıkarmasına tepki gösterdi.

İstanbul'da basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, "Yaklaşık 10-15 tane hakem görevinden alındı. Tek taraflı feshedildi. Şimdi soruyoruz, dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yapılmış mı? Buraya gelmeden önce iyice araştırdım, yapılmamış." ifadelerini kullandı.

Kararın ligin bitimine 10 hafta kala verildiğini hatırlatan Gevrek, sözlerine şöyle devam etti:

"Ligin yüzde altmışını yöneten hakemleri bir gece karar verip görevden alıyorsunuz. Bu hakemler bizim maçlarımızı yönetti. Bu arkadaşların performansı mı düşük? Bu hakemlerde bir durum, bir şaibe mi var? Ne varsa bilmek istiyoruz. Eğer böyle bir şey varsa, o zaman lig bu şekilde tescil edilemez. Net söylüyorum. Yoksa bu hakemleri niye görevden aldınız? 25 yıl hakemlik yapmış, Avrupa kupalarında maçlar yönetmiş hakemleri siz bir anda görevden alıyorsanız, o zaman bir sıkıntı var."

Ligde oynadıkları Altay maçının VAR hakemini eleştiren Gevrek, "Altay maçında ikinci yarıya çıkmayacaktım, net olarak söylüyorum. Hocamızın ricasıyla orada olan taraftarlara ve ekran başında maçı izleyenlere saygımızdan takımı çekmedim. İş buralara geldi. Böyle devam ederse belki de lige çıkmayacağız. Çünkü artık bir şeylerin yapılması lazım. Türk futbolunu gözden geçirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

"Hakemlerden dolayı gerçekten çok canımız yandı. Türk futbolu olarak canımız yanıyor. Türk futbolu adına adaletin herkes için olması gerekiyor." diyen Gevrek, "Biz kendimiz maç kaybedebiliriz. Hakem hataları da olur ama VAR denen bir şey var. VAR'ın gelmesi için çok mücadele verdik, masraf yaptık. Son maçımızda bir penaltı kararı verildi. Çok inceledim, hakemlere sordum, 'Yanlış mı görüyoruz? diye. Hakemin vermediği penaltıyı, VAR hakemi çağırıyor ve 'Ver gitsin.' dediği kulağımıza geldi. O zaman siz bugüne kadar böyle mi yaptınız? Penaltı mı? Hiç değil. Biz Yeni Malatyaspor olarak şimdi ne düşünelim?" değerlendirmesinde bulundu.