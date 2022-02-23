Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor

23.02.2022 16:50
Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Mounir Chouiar ile Benjamin Tetteh'in tedavileri devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da sakatlıkları bulunan Kenan Özer, Mounir Chouiar ile Benjamin Tetteh'in tedavileri devam ediyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan yazılı açıklaya göre kulüp doktoru Mehmet Karakuş, sakatlanan futbolcular hakkında bilgi verdi.

Karakuş, Antalyaspor karşılaşmasında ağrı şikayetiyle oyuna devam edemeyen Kenan Özer'in yapılan tetkiklerinde sol üst arka adalesinde hafif derecede yaralanma ve ödem, aynı müsabakada sağ üst adalesine darbe alan Mounir Chouiar'ın sağ ön üst adalesinde hafif derecede yaralanma ve ödem tespit edildiğini belirtti.

Her iki oyuncunun da tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını dile getiren Karakuş, bir süredir sakatlığı bulunan Benjamin Tetteh'in tedavisinin İstanbul Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sürdüğünü, 7-10 günlük tedavi sürecinin ardından oyuncunun takımla birlikte çalışmalara başlamasının öngörüldüğünü kaydetti.

YORUMLAR
500
Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Hatayspor, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır Gaziantep FK, Yeni Malatyaspor maçına hazır

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Mehmet Karakuş, Kenan Özer, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Standart gram altın 835 bin liraya geriledi
16:43 Ukraynalı efsane futbolcu Andriy Shevchenko: Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum
16:33 Ünlü sunucu Buket Aydın, 2 milyon TL'ye reklam yüzü oldu!
16:32 Önce adamı gözüne kestirdi, sonra nehirden fırladı ve saniyeler içinde midesine indirdi! İşte timsahın adamı yediği görüntüler
16:29 Moskova'dan ABD'ye yaptırımlarına yanıt geldi: Güçlü bir şekilde yanıt vereceğiz!
16:21 Bugün ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak Son Nefesime Kadar dizisinde neler olacak?
16:19 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu: 28 Şubat'ın defterini yine bir 28 Şubat günü hep birlikte düreceğiz!
16:05 Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin lideri konuştu: Büyük Rusya'nın desteğiyle biz kazanacağız!
16:00 Pek çok ülke Rusya'ya yaptırımlarını açıkladı ama... Putin tam 8 yıldır ülkesinin ekonomisini buna hazırladı!
15:46 Doktora şiddet uygulayan kadının ilk ifadesine ulaşıldı: O bana saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 16:56:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor'da 3 futbolcunun tedavisi devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement