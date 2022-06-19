Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

19.06.2022 21:29
Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısı, 26 Haziran'a ertelendi.

Spor Toto Süper Lig'den düşen Yeni Malatyaspor'da kulübün seçimli olağan genel kurul toplantısı, 26 Haziran'a ertelendi.

Sarı-siyahlı kulüp, bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul toplantısının ertelendiğini duyurdu.

Açıklamada, "Bugün yapılması planlanan seçimli olağan genel kurul toplantımız, yeterli çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle ertelenmiştir. Kongremiz, 26 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Battalgazi Belediyesi Konferans Salonu'nda yapılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:25 İstanbul'da ahşap köşk alev alev yandı! Yangın diğer yakadan görüldü
20:32 Ivana Sert eski eşinden 4 milyon 500 bin TL nafaka alacak
20:04 Traktörle ot toplamak isteyen genç kız şarampole yuvarlanarak yaşamını yitirdi
19:56 Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarları erişime açıldı
19:56 Paredes'ten itiraf: Messi, Barça'dayken beni öldürmek istedi!
19:17 Karamollaoğlu'ndan "CHP ile, 6'lı masa ile ne işiniz var?" eleştirilerine zehir zemberek yanıt: Hadi oradan sahtekar!
19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü! Bölgesel meseleler ve iş birliği konuları masaya yatırıldı
18:53 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek gözünü kararttı! Cimbom'da hedef James Rodriguez
18:04 Arsenal ve PSG, menajer Jorge Mendes'i zengin etti! Fabio Vieira ve Vitinha'nın transferiyle 13,5 milyon euro kazandı
17:23 Pirlo'dan ilk transfer! Semih Kaya, Karagümrük ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 21:33:40. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor Kulübünün seçimli olağan genel kurul toplantısı ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement