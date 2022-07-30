Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı

30.07.2022 13:02
Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları bugün yapılan antrenmanla sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları bugün yapılan antrenmanla sona erdi. Yeşil-beyazlı takım 2 Ağustos'ta Afyon'a gidecek.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman anaerobik çalışmalar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. İkinci etap çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 2 Ağustos Salı günü üçüncü etap çalışmaları için Afyon'a hareket edecek. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursaspor'da çift kale maçlar devam ediyor Bursaspor'da çift kale maçlar devam ediyor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Afyon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:33 Irak'ta iç savaş sesleri! Sadr destekçileri Yeşil Bölge'yi basarak meclise girdi
12:29 İdamı izlemeye giden kadın gazeteci içeri alınmadı: Eteğim çok kısa olduğu için izleyemeyeceğimi söyledi
12:22 İlhan İrem'in vasiyetiydi! Veda töreni Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor
11:49 Üniversitede final heyecanı can aldı! Sevinçten kalk krizi geçirdi
11:26 İstiridyenin mucize etkisi! Cinsel gücü en yüksek seviyeye çıkarıyor
10:54 Kendini tutamayan Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'de sesli harfleri sayamayan yarışmacıya güldü
10:50 Ölümlü kaza olarak ihbar edilen olayın yasak aşk cinayeti olduğu ortaya çıktı
10:37 Ölüp yeniden dirilen adam tüyler ürpertti: Kendimi ambulans sedyesinde gördüm
10:24 Yarışın sonu feci oldu! Ağaca çarpan lüks otomobilde yaşamını yitirdi
10:22 Ormanda yürüyen iki çocuktan biri kurt saldırısında can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 13:02:23. #1.11#
SON DAKİKA: Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement