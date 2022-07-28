Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

28.07.2022 13:30
Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleşti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da günün ilk antrenmanı sabah saatlerinde gerçekleşti.

Bursaspor, yeni sezon hazırlıklarına bugün Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen sahasında yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman, 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve topla birlikte sürat çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar, son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı. Bursaspor, bu akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA

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Bursaspor'da tempo artıyor Bursaspor'da tempo artıyor
Kaynak: İHA

İbrahim Yazıcı, Mesut Şen, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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