Yeni Transferler Chobani Stadı'nı Ziyaret Etti
Fenerbahçe'nin yeni oyuncuları Bingham Jr. ve Juzang, Chobani Stadı'nda kulüp tarihi hakkında bilgi aldı.
Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferleri Marcus Bingham Jr. ve Johnny Juzang, Chobani Stadı'nı ziyaret etti.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Chobani Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezen ABD'li oyuncular, Fenerbahçe Müzesi'nde kulüp tarihi hakkında bilgiler aldı.
Ardından Maraton Fenerium Mağazası'nı gezen Bingham Jr. ve Juzang, Fenerbahçeli taraftarların ilgisiyle karşılaştı.
İkili, son olarak soyunma odaları ve saha içini gezerek ziyaretlerini tamamladı.
Kaynak: AA
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