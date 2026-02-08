Canlı anlatım: Karşılaşmada gol yağmuru

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.
Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Cerny, Olaitan, Oh.
Alanyaspor: Vidotti, Lima, Aliti, Ümit, Makouta, Janvier, Duarte, Hadergjonaj, Hwang, Güven, Hagi.
77' Rıdvan Yılmaz'ın sol kanatta yerden çıkardığı topta, Fidan Aliti topu taca gönderdi.
75' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları yapılıyor.
71' Hwang Ui-Jo yerini Efecan Karaca'ya bıraktı.
69' Agbadou'nun ceza sahası dışından sert şutunda, Paulo Victor topu konrol etti.
65' İki ekipte eşitliği bozmak için hücum oyunu sergiliyor.
62' Alanyaspor'da Güven Yalçın ve Ianis Hagi yerlerini, Mounie ve Elia'ya bıraktı.
61' KAÇTI! Orkun Kökçü'nün orta sahadan attığı mükemmel hava pasında Cerny, kaleci ile karşı karşıya pozisyondan yararlanamadı.
57' GOOOOLLL! Hakem, VAR incelemesi sonrası gol kararını verdi. Durum 2-2 oldu.
54' Beşiktaş golü buldu ancak ofsayt! Orkun'un kullandığı serbest vuruşta arka direkte topa iyi yükselen Agbadou'nun pasında Oh'un röveşata vuruşu ağlara gitti ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
52' KAÇTI! Ndidi'nin ceza sahası dışından çıkarttığı sert şutta, Paulo Victor gole izin vermedi.
50' Gökhan Sazdağı'nın ceza sahası içine yaptığı ortada, Oh topa dokunamadı.
46' İkinci yarı başladı.
DEVRE: Beşiktaş 1-2 Alanyaspor
45' KAÇTI! Orkun Kökçü'nün ceza sahası içine havalandırdığı top, Cerny'nin önünde kaldı. Devamında Paulo Victor'un çeldiği topta, Oh; pozisyonu tamamlayamadı.
45' İlk yarının sonuna 4 dakika eklendi.
44' Beşiktaş'ta yeni transfer Oh, Aliti'ye yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart gördü..
43' Haiderjonaj'ın Güven Yalçın'ın pasıyla ağlara gönderdiği topta, yardımcı hakem öncesinde faul kararı verdi.
40' Güven'in orta sahadan sol kanada attığı ara pasta, Haiderjonaj topa yetişemedi.
38' Beşiktaş, hazırlık pasları ile oyunu açmaya çalışıyor.
34' Kalecinin soluna doğru kullanılan penaltıda, Orkun; kaleciyi ve topu farklı köşelere gönderdi.
33' GOOOLLLL! Orkun Kökçü ile skorda durum 2-1 oldu.
31' KARAR PENALTI! VAR tavsiyesi ile pozisyonu inceleyen Oğuzhan Çakır, orta noktayı gösterdi.
30' Ceza sahası dışında topla buluşan Oh çalımını atıp ceza sahasına girdikten sonra yerde kaldı. Hakem oyunu devam ettirdi.
27' KAÇTI! Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz, topu üstten auta gönderdi.
25' Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'nın ortasında Lima topu taça gönderdi.
22' Janvier'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte boş kalan Ümit'in vuruşunda Ersin topu kontrol etti.
20' KAÇTI! Alanyaspor'un sağ çaprazdan şutu Ersin'de kaldı.
17' Sol kanatta topla buluşan Ruan önünü boşalttıktan sonra pasını Güven'e verdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Güven ceza sahasına girdikten sonra topu ağlara gönderdi ve Alanyaspor farkı ikiye çıkardı.
16' GOOOLLLL! Güven Yalçın'dan bir gol daha. Fark ikiye çıkıyor.
14' KAÇTI! Alanyaspor'da Hagi'nin yerde kaldığı pozisyonda Ruan'ın ceza sahası içi sol taraftan çıkarttığı şut, defansın da müdahalesi ile yan ağlarda kaldı.
13' KAÇTI! Yeni transfer Oh'un ceza sahası içi sol çaprazdan şutu kalecide kaldı
10' Ui-jo'nun savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Güven Yalçın'ın ceza sahasına girerken yakın direğe yaptığı sert şut ağlara gitti ve Alanyaspor 1-0 öne geçti.
9' GOOOLLL! Alanyaspor, Güven Yalçın ile öne geçiyor.
7' Mücadele büyük bir tempo ile başladı.
5' KAÇTI! Alanyaspor'da Ruan Daurte'nin ceza sahası dışından vurduğu şut, kalenin solundan auta çıktı.
4' KAÇTI! Yeni transfer Oulatian'ın sol çaprazdan şutu auta çıktı.
1' Vaclav Cerny, maçın hemen başında sarı kart gördü.
1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.
