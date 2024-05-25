Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak - Son Dakika
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Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak

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Galatasaray'da rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, seçimin ardından yaptığı ilk konuşmada şampiyonluk vurgusu yaptı. Özbek, "Değerli Galasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuz alacağız" ifadelerini kullandı.

25.05.2024 21:49  Güncelleme: 22:07
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Galatasaray'da yapılan seçimde rekor oyla yeniden başkan seçilen Dursun Özbek, seçim sonuçlarının ardından yaptığı konuşmada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Özbek'in açıklamaları şu şekilde;

TEŞEKKÜR EDEREK BAŞLADI

"Değerli Galatasaraylılar, bugün burada Galatasarayımızın geleceği için iradesini gösteren üyelerimize candan teşekkür ediyorum. Ekibimde yer alan tüm arkadaşlarıma ve çalışanlarıma teşekkür ediyorum. Bu süreçte her zaman yanımda olan sevgili eşime, kardeşime ve aileme teşekkür ediyorum."

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak

"ASIL KUTLAMALAR KONYA'DA OLACAK"

"Değerli Galasaraylılar, yarın çok önemli bir maçımız var. Asıl kutlamalarımız yarın olacak. Yarın şampiyon olacağız. İnşallah yarın 24. şampiyonluğumuz alacağız. Biz camiayı mutlu ettik ki böyle bir oy miktarı oldu. İnşallah bu sevgi iklimi devam eder. Böyle devam ederse Galatasaray'ın bileğini kimse bükemez."

"GALATASARAY'IN BÜYÜKLÜĞÜ HER ŞEYİN ÜZERİNDEDİR"

"Galatasaray'ın demokrasisine yakışan bir seçim yapıldı. Galatasaray'ın değerleri vardır. Bu değerleri her zaman korumuştur. Onun da etkisiyle başarı çizgisini her zaman yukarı çekmiştir. Galatasaray'ın büyüklüğü, değerleri her şeyin üzerindedir. Bizim yapmamız gereken bu barışı ve sevgi ortamını aynen devam ettirmektir. Bu iklimde başarılar peş peşe geliyor. Yarın çok önemli bir maçımız var. İnşallah Konya'dan şampiyonluk zaferiyle dönmek istiyoruz."

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak

"GALATASARAY BİR BÜTÜNDÜR, SEÇİMLERLE BÖLÜNEMEZ"

"Oy farkı önemli değil. Bu seçimlerin kaybı olmaz. Seçilen her yönetim Galatasaray değerlerine bağlı olarak aynı hizmeti verecektir. Ben bizi seçen üyelere şunu söylemek istiyorum; bundan sonra verdiğimiz hizmetin daha üstünde bir hizmet vereceğimize söz veriyorum. Galatasaray bir bütündür. Seçimlerle bölünmez. Süheyl de benim kardeşimdir. Her şey Galatasaray içindir."

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak

"FUTBOLCULAR ŞAMPİYONLUK SÖZÜ VERDİ

"Yarın sabah Konya'ya gidiyorum. Hepsiyle konuştum, beni tebrik ettiler. Bütün günümüzü Florya'da oyuncularla birlikte geçirdik. Moralleri zaten yüksekti. Her zaman Galatasaray'a yakışır şekilde mücadele edeceklerinin sözlerini verdiler. Onlara buradan selam gönderiyorum. İnşallah yarın zaferle döneceğiz."

Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya\'da olacak

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Son Dakika Spor Yeniden başkan seçilen Dursun Özbek: Asıl kutlamalar Konya'da olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • recep özoğul: En Büyük Galatasaray. Dursun Başkan tebrik ederiz. 12 16 Yanıtla
  • Fayton Faytoncu: İnsallah allahin izinile ile öyle olacak . 11 13 Yanıtla
  • CANSUM: inşallah başkan 11 8 Yanıtla
  • CANSUM: :):) 4 5 Yanıtla
  • Galatasaray Spor kulübü: Başka takımların başkanlarının imrendiği kıskandığı başkandır DURSUN ÖZBEK Galatasaraylı olmak ayrıcalıktır 5 4 Yanıtla
  • ferhat eser: Ne veriyim abime 1 3 Yanıtla
    Galatasaray Spor kulübü: Vazelin sür buluruz biz orayı 1 0

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