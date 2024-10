Yenimahalle, Avrupa Ligi'nde Farklı Yenilgi Aldı

Spor

Hentbol Kadınlar Avrupa Ligi 2. tur ilk maçında Yenimahalle Belediyespor, Çekya'nın DHK Banik Most takımına 55-31 yenildi.

Most şehrindeki Banik Most Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını Çekya ekibi 23-15 önde tamamladı. DHK Banik Most, ikinci yarıda farkı açarak karşılaşmayı 55-31 kazandı.

Bu karşılaşmanın rövanşı yarın TSİ 19.00'da yine Most şehrindeki Banik Most Spor Salonu'nda oynanacak.