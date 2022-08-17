Lebron James, 2 yıl daha Lakers'ta - Son Dakika
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Lebron James, 2 yıl daha Lakers'ta

17.08.2022 23:09
Lebron James, 2 yıl daha Lakers'ta

Yıldız basketbolcu Lebron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Yıldız basketbolcu Lebron James, Los Angeles Lakers ile olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Yeni sezon öncesinde kariyerine hangi takımda devam edeceği merakla beklenen Lebron James, Lakers'ta kaldı. 37 yaşındaki yıldız basketbol oyuncusu, takımıyla olan sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. James, 2 yılda 85 milyon Dolar kazanacak.Öte yandan, takımın diğer bir yıldız ismi Anthony Davis de Los Angeles ekibi ile olan sözleşmesini 5 yıllığına uzattı. 27 yaşındaki uzun forvetin yıllık yaklaşık 38 milyon Dolar kazanması bekleniyor.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Lebron James, 2 yıl daha Lakers'ta - Son Dakika

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