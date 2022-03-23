Yol bisikleti kampı "Boostcamp", Marmaris'te başladı - Son Dakika

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5 gün boyunca sürecek yol bisikleti kampı Boostcamp, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) desteğiyle ve Türk Telekom Prime sponsorluğunda başladı.

TGA'nın desteğiyle ve Türk Telekom Prime ana sponsorluğunda, Marmaris Grand Yazıcı Club Turban Oteli'nde düzenlenen organizasyona yerli ve yabancı 200 sporcu katıldı.

Bisiklet kampı ve tatili olarak organize edilen Boostcamp'ın ilk günü ısınma niteliğindeki sürüş rotası 54 kilometre ve 750 metre yükseklikte Datça yolunda gerçekleşti.

Vali Tavlı, Boostcamp'in ilk gününde kampı ziyaret etti

23- 27 Mart'ta bisiklet tutkunlarını bir araya getirecek kampın ilk gününde sporcuları Muğla Valisi Orhan Tavlı, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Gençlik Spor İl Müdürü Ömer İlman, Muğla İl Kültür Turizm Müdürü Zekeriya Bingöl ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu ziyaret etti.

Muğla'da spora ve sporculara ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirten Tavlı, sporculara başarılı bir kamp dönemi geçirmeleri dileğinde bulundu.

Müftüoğlu da bisikleti çok sevdiklerini bisiklet sporuna Muğla'nın her zaman ev sahipliği yaptığı ve Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'na bu yıl etaplara ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Boost Sport Kurucusu Kerim Sükan ise 4. kez bisikletseverleri Marmaris'te bir araya getirmekten mutlu olduğunu, 29 Mayıs'ta da Marmaris'in muhteşem coğrafyasında "Santini Queens of The Aegean Boostrace" yarışını gerçekleştirecekleri kaydetti.

Kampın ikinci günün rotası, kısa rotada 68 kilometre Gökova, uzun rotada ise 85 kilometre bin 500 metre yükseklikte Sakar Tepe olacak.

Kampa Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika, İngiltere, İsveç, Belçika, İran, Hollanda, Norveç ve Afganistan'tan bisiklet tutkunları katıldı.

Eski yol yarışı bisikletçisi İtalyan pro atlet Alberto Elli, 2013 UCI Dünya Yol Şampiyonası'nda yarışan eski Alman bisikletçi Christoph Pfingsten ve Amerikalı bisiklet fotoğrafçısı Brian Hodes de etkinlikte pedal çevirecek.

Yol yarışı bisikletçileri, Ege'nin çam ağaçları arasında, sürüş zorluğuna sahip etaplarda heyecan verici bir deneyime ortak olacak. Bisiklet rehberleri ile gruplar halinde gerçekleşecek sürüşler, araçlar eşliğinde olacak.