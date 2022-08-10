Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm - Son Dakika
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Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm

10.08.2022 08:28

Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray yöneticisi Erden Timur hakkında spor dünyasını sarsan bir iddia da bulundu. Çakar, Erden Timur'un tarikat lideri Cemalnur Sargut'un elini öptüğünü ve bu anların videosunu gördüğünü öne sürdü.

Beyaz Futbol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, spiker Ertem Şener ile yaptığı sohbette gündemi sarsacak iddialarda bulundu.

ERDEN TİMUR BİR PROJEDİR

Ahmet Çakar, Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un dün yaptığı açıklamalardan yola çıkarak başladığı konuşmada, "Erden Timur bir projedir. Galatasaray'ın batıya açılan kapısında şu anda ikinci adam statüsündeki Erden Timur, Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öperken gördüm. Videosu var.

Özel hayatıdır karışamam. Ama bu ülke cemaatlerden çok çekti. Son 8-10 yılda neler olduğunu herkes biliyor. Sonuçlarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

CEMALNUR SARGUT KİMDİR?

Cemâlnur Sargut, 1952 yılında İstanbul'da mutasavvuf bir ailenin kızı olarak dünyaya gelmiştir. Gençlik yıllarında felsefeye alaka duymuş olup büyük felsefecilerin yaşamını araştırmış, bu ilmin hayat bulamayan bir ilim olduğu düşüncesine erişince Mevlânâ'ya yönelmiştir. Kimya mühendisi olup yirmi yıl kimya öğretmenliği yapmıştır.Hocası Sâmiha Ayverdi'nin tesirinde olan Cemâlnur Sargut, Kur'ân-ı Kerîm ve karşılaştırmalı Mesnevî çalışmalarına başlamış, 24 yaşında gençlerle başladığı Mesnevî çalışmalarıyla geniş çevreye hitâp etmiştir. Türk Kadınlar Kültür Derneği'nin İstanbul şubesi başkanıdır. Tasavvufun insanlığın ortak dili olabileceği inancında olup bu konuda uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Cemalnur Sargut, hocası Samiha Ayverdi tarafından 1966 yılında kurulmuş olan Türk Kadınları Kültür Derneği'nin (TÜRKKAD) İstanbul Şubesi Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜRKKAD, Cemâlnur Sargut'un liderliğinde tasavvufun kişi ve toplumların ortak dili, ortak nefesi olabileceği inancıyla her kesimden bilim, kültür ve sanat insanını, manevi şahsiyeti ve her düzeyden dinleyiciyi bir araya getiren uluslararası sempozyumlar düzenlemektedir. Bu konferanslarda, İslâm tasavvufunun günümüz sorunlarına getirdiği çözümler ele alınmaktadır.

Ahmet Çakar'dan Erden Timur hakkında bomba iddia: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öperken gördüm
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Son Dakika Spor Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm - Son Dakika


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08:28 Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm
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SON DAKİKA: Ahmet Çakar'dan Erden Timur'u zora sokacak sözler: Cemalnur hanımefendinin tarikatında el öptüğü anların videosunu gördüm - Son Dakika
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