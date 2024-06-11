Yozgat'ta Enduro Dağ Motosikleti Yarışları Heyecanı

Spor

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geniş çapta ilk kez düzenlenen Enduro Dağ Motosikleti Yarışları nefes kesen görüntülere sahne oldu.

Sorgun Belediyesi'nin organizasyonuyla ilçede Sorgun Enduro Motosiklet Kulübünün katkılarıyla motosiklet yarışları düzenlendi. İlk olarak Şakir Efendi Meydanı'nda kısa bir gösteri sunan sporcular daha sonra belediye tarafından Sorgun Tabiat Parkına kazandırılan motosiklet parkurunda hünerlerini sergilediler. Taş, çamur, kütük, lastik, rampa ve köprü gibi birçok engellerle dolu zorlu parkurda yarışan sporcular, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı.

Heyecanın en üst düzeyde olduğu ve kıyasıya geçen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci'ye ilçeye motosiklet pisti kazandırdığı için teşekkür eden Sorgun Motosiklet Kulübü Başkanı Nihat Alan, "Bu tür yarışlarda ilçemizi tanıtmak için yarışıyoruz. Bizim amacımız gençlerimizi spora kazandırmak. Bu sayede de onları kötü alışkanlıklardan kurtarmak istiyoruz. Yarışlarda emeği geçenlere ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Genel kategoride birinci olan Samet İlgi ise yarışların çok heyecanlı geçtiğini söyleyerek, "Şehir dışından da katılım oldu, birinci olmayı istiyordu, amacıma ulaştım. Yarışlarda ufak çaplı kazalar oldu, heyecan doruktaydı. Vatandaşlar da yarışlara yoğun ilgi gösterdi. Etkinliklerimizin devamı gelecek. Bize destek veren Sorgun Belediye Başkanımız Erkut Ekinci'ye de çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Yozgat'ta 4 yaşından itibaren motosiklet sporu ile uğraşan 12 yaşındaki Zeynep Irgav ise antrenmanda sakatlandığı için yarışlara katılamadığını ifade etti. İlerleyen günlerde düzenlenecek yarışlara katılıp derece elde etmek istediğini de vurgulayan Irgav, motor sporunu herkese tavsiye etti. - YOZGAT