Süper Lig'de mücadele veren Yukatel Kayserispor, 2022-2023 futbol sezonundaki ilk galibiyetini elde etti. Lige Beşiktaş yenilgisi ile başlayan ve ikinci haftada sahasında İstanbulspor karşılaşan sarı kırmızılılar, maçı tek golle kazandı. Müsabakanın 3. dakikasında Miguel Cardoso'nun attığı golle 3 puanı hanesine yazdıran Yukatel Kayserispor, ligdeki ilk galibiyetine imza attı.

Kaynak: İHA

Kayserispor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kayserispor ilk galibiyetini aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.