Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası tamamlandı.

Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir iş merkezinde faaliyet gösteren oyun salonu tarafından geleneksel olarak dördüncüsü gerçekleştirilen turnuvaya 30 sporcu katıldı. Üç gün süren müsabakalar sonunda İdris Biçer birinci, Ercan Özdemir ikinci oldu. Üçüncülüğü ise Zeki Metin ile Çetin Yorgun paylaştı.

Dereceye giren sporculara kupalarının verildiği turnuvanın birincisi Biçer, ilçede bilardoya olan ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üç gün boyunca centilmence müsabakalar oynadık. Bu ortamı bizlere sunan işletme sahiplerine ve turnuvaya katılan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

İkinci olan Özdemir ise Yüksekova'da sosyal ve sportif faaliyetlerin artmasının önemli olduğunu vurgulayarak, "Keyifli bir turnuvayı geride bıraktık. Şampiyon olan İdris arkadaşımı tebrik ediyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.