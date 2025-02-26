Yunusemre Belediyespor\'un Tekvandocuları 12 Madalya Kazandı

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Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Turgutlu'da düzenlenen Yıldızlar Tekvando İl Birinciliğinde 12 madalya kazanarak Türkiye Şampiyonası vizesini aldı.

Yunusemre Belediyespor'un tekvandocuları, Tekvando İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Yıldızlar Tekvando İl Birinciliğinde 12 madalyaya imza atarak göz doldurdu. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda yapılan müsabakalarda madalyaları toplayan sporcular, 17 - 22 Mart tarihlerinde Antalya'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkını elde etti. Buna göre yıldız kızlarda 33 kiloda Melisa Kundak, 37 kiloda Meyra Ak birinci, 29 kiloda Büşra Gülmüş, 41 kiloda Elif Ugey, 55 kiloda Rumeysa Gül Aktaş, 59 kiloda Ela Eylül Kaşdaş ikinci, 29 kiloda Yaren Nisa Akar, 41 kiloda Ela Kunt, 47 kiloda Rengin Yaşar üçüncü olurken, yıldız erkeklerde ise 33 kiloda Enes Sağlam birinci, 37 kiloda Eymen Paşalar ve +65 kiloda Engin Ayaz Şahin üçüncü oldu. - MANİSA