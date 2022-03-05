Yusuf Yazıcı'nın uzatmalardaki golü galibiyeti getirdi - Son Dakika
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Yusuf Yazıcı'nın uzatmalardaki golü galibiyeti getirdi

05.03.2022 21:29
Yusuf Yazıcı'nın uzatmalardaki golü galibiyeti getirdi

Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı, 90+7'nci dakikada attığı golle CSKA Moskova'ya Nizhny Novgorod karşısında galibiyeti getirdi.

Milli Futbolcu Yusuf Yazıcı, 90+7'nci dakikada attığı golle CSKA Moskova'ya Nizhny Novgorod karşısında galibiyeti getirdi.

Rusya Premier Lig'in 20'nci haftasında milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği CSKA Moskova sahasında Nizhny Novgorod'u konuk etti. CSKA Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, attığı golle takımına 3 puanı kazandıran isim oldu. Yusuf Yazıcı, mücadeleye ilk 11'de başlayıp, 90 dakika sahada kaldı. Milli futbolcu, yeni takımıyla çıktığı 2'nci maçında, 2'nci golünü kaydetti.


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Milli Futbolcu, Yusuf Yazıcı, Moskova, Rusya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yusuf Yazıcı'nın uzatmalardaki golü galibiyeti getirdi - Son Dakika


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