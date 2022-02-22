Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti - Son Dakika
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Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti

22.02.2022 16:31
Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti.

Eyüpspor Kulübünün sosyal medya hesabından açıklaması yayımlanan Turan, iki yıldır görev yaptığı eflatun-sarılı takımdan bugün itibarıyla ayrıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bazen bir şeyleri zorlamanın anlamı olmadığını düşünüyorum. Güçlü oyun, iyi futbol bazen anlamsız kalıyor. Futbol sonuç oyunu. Hep şunu söyledim, Eyüpspor Kulübüne kimsenin zarar vermesine izin vermem. Bu ben bile olsam. Artık bir şeylerin değişmesi gerektiğine inandığım için ayrılıyorum. Bu zamana kadar bize desteklerini hiç eksik etmeyen Sayın Başkanımız Murat Özkaya'ya ve asbaşkanımız Fatih Kulaksız'a, bütün çalışanlarımıza, futbolcu arkadaşlarımıza ve güzel günler geçirdiğimize inandığım taraftarlarımıza teşekkür ederim."

Eyüpspor, ligde son 5 maçında 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı.

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Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan görevinden istifa etti - Son Dakika


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