Üye Girişi
Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından - Son Dakika

Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından

21.02.2022 22:34
Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Nasadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan, kendileri için üzücü bir akşam olmasına rağmen şampiyonluğun en büyük adaylarından olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Nasadoge Menemenspor ile 1-1 berabere kalan Eyüpspor'da teknik direktör Zafer Turan, kendileri için üzücü bir akşam olmasına rağmen şampiyonluğun en büyük adaylarından olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şahin, "Beklemediğimiz, istemediğimiz bir sonuç. Teknik, taktik anlamda konuşulacak pek bir şey yok. Yüzde 73 topa sahip olmuşuz, 38 şut atmışız. Birçok istatistik var ama şu anda bunlar bir anlam ifade etmiyor. Rakibin bu kadar savunma yapmasını bekliyorduk ama bir şekilde golü bulmamız gerekiyordu. Son dakikada attığımız gol beraberliğe yetti. Eyüpspor, kadro kalitesi ve isteğiyle şampiyonluğun en büyük adaylarından biri. Sonunda başarabilecek mi bunu ligin sonunda göreceğiz." diye konuştu.

Maçın son bölümünde taraftarların eleştirileri ile ilgili konuşan Turan, "2 seneden beri buradayım. Taraftara söyleyecek bir şey yok. Galibiyet istiyorlar, şampiyonluk beklentileri var. 2 seneden beri takımı nereden nereye getirdiğimizi onlar biliyorlar. Taraftar her zaman haklıdır. Takım niye oynamadı diye bağırdıklarında onlara göre oynamamış oluyorlar. Bu takıma kimsenin zarar vermesine izin vermedik. Bu ben de olsam buna izin vermem. Takıma zarar verdiğime inanırsam her şeyi yaparım." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından Dilaver Mutlu: '2 haftadır son saniyede gol yiyoruz' Dilaver Mutlu: "2 haftadır son saniyede gol yiyoruz" Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Menemenspor: 1 Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 Menemenspor: 1

Zafer Turan, Spor Toto, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
22:32 Galatasaray'dan mucizevi geri dönüş! 36 yaşındaki Gomis, galibiyeti getirdi
22:24 Son Dakika: Putin'den önemli açıklama: Ülkelere SSCB'den ayrılma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındı
22:08 Galatasaray galibiyet hasretini dindirdi! Göztepe'yi deplasmanda 3-2 yendi
22:05 Son Dakika: Putin, Ukrayna'yı kameralar karşısında tehdit etti: Onlara gerçek "dekomünizasyonun" ne olduğunu göstermeye hazırız
21:33 Son Dakika: Putin'den kritik Donbas açıklaması: Ukrayna, Rusya için tarihin bir parçasıdır
21:08 Taşıt kredileri için limit değişikliği yapıldı! İşte belirlenen yeni oranlar
20:56 Fatih Altaylı'dan ağır sözler: Bu çocuğu Galatasaray'a kim itelediyse belgeseli yapılır
20:45 Nelsson'dan anlamlı gol! Hem kendisi hem Galatasaray için bir ilki gerçekleştirdi
20:04 Neredeyse Asiye'nin ölümüne sebep olacaklardı! Pitbull davasının dört sanığı da tahliye edildi
20:00 Taraftar ne yapacağını bilemedi! Torrent'in açıklaması büyük tepki çekti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2022 22:40:15. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpspor-Nasadoge Menemenspor maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement