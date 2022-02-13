Üye Girişi
Zafer Turan: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi" - Son Dakika

Zafer Turan: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi"

13.02.2022 21:47
Zafer Turan: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi"

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Bandırmaspor galibiyetinin ardından, lig sonunda hedefe ulaşmak istediklerini söyleyerek, rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Zafer Turan, Bandırmaspor galibiyetinin ardından, lig sonunda hedefe ulaşmak istediklerini söyleyerek, rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmanın önemli olduğunu ifade etti.

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Bandırmaspor'u konuk eden Eyüpspor, Umut Bulut ve Oğulcan Çağlayan'ın penaltıdan attıkları gollerle 2-0 kazanırken, Teknik Direktör Zafer Turan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Maçın zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini söyleyen Turan, "Rakiplerimizin puan kaybettiği haftada maçın önemi bir kat daha arttı. Galip gelmek adına her şeyi yaptık. Daha önceki maçlarda skoru yakalıyorduk ancak savunma anlamında bazı sıkıntılardan dolayı maçları berabere bitirmiştik. Bugün bunun da üstesinden geldik. Bu bizim için önemliydi. Oyuna iyi başladık, pozisyonlar bulduk ve golü de bulduk. Sonra rakip üstümüze daha fazla gelmeye başladı. Ancak savunmayı iyi yapınca pozisyon vermiyorsunuz. Bugün sadece bir galibiyet aldık. Önümüzde 14 maçlık serüvenimiz var. Mutlu sona ulaşacağımızı biliyoruz. Güçlü bir kadromuz var. İnşallah bundan sonrasını güzel tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Her oyuncuya ihtiyacımız var"

Oğulcan Çağlayan'ın takıma yeni katıldığını da sözlerine ekleyen Zafer Turan, "Oğulcan bize yeni geldi. Perşembe günü Erzurumspor maçımız var. Bunu düşünerek rotasyon yapmak istedik ve sonradan kullandık kendisini. Sekidika'ya gelince, oyundan çıkmayı hiçbir oyuncu istemez. Bazen hamleler tutar bazen tutmaz. O da her oyuncu gibi üzüldü ama bir problem yok. Ona da ihtiyacımız var, kadrodaki bütün oyunculara ihtiyaç var. Her oyuncu bizim için önemli" dedi. Maçtaki penaltı pozisyonlarıyla ilgili de konuşan Turan, "Penaltı pozisyonlarını ben uzaktan görüm, seyredeceğim. Ama hakem oyuna etki ettiyse, ilk gol ofsayt değildi. Bunun bilgisi geldi bize maç oynanırken. Hakemler bazen hata yapıyor. Bazen lehimize, bazen de aleyhimize oluyor. Hakem hataları her zaman oluyor" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Oğulcan Çağlayan, Bandırmaspor, Zafer Turan, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Zafer Turan: 'Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi' - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
21:44 Ermenistan'da 5,3 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı Türkiye'den de hissedildi
21:42 Erdoğan'ın ziyaret edeceği BAE'de Burj Al Khalifa Türk bayrağı ile aydınlatıldı!
21:40 İstanbul'da gol turnuvası! Kasımpaşa kaçtı, Alanyaspor kovaladı
20:59 Trabzon'da Visca adeta şov yaptı! Lider, sahasında Konyaspor'u 2-1 yendi
20:52 18 yaşındaki kıza verdiği tepkisiyle eleştirilerin hedefi Esra Erol: Oradaki anne Esra'nın tavrıydı
20:46 Son Dakika: Türkiye'de 13 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 276 kişi vefat etti, 73 bin 787 yeni vaka tespit edildi
20:45 Rumeli türkülerinin efsane ismi Arif Şentürk, yoğun bakıma kaldırıldı
20:41 Trabzonspor-Konyaspor maçında korkutan anlar! Heyecandan kalbi duran taraftar, hastaneye kaldırıldı
19:52 Savaş sesleri yükseliyor! Lucescu futbolcularına Türkiye'den çıkışı yasakladı
19:42 Son Dakika: Elektrik dağıtım şirketlerinin elektriği yüksek karla sattığı iddialarına EPDK'dan cevap: Astronomik düzeyde kar söz konusu değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 21:54:58. #1.12#
SON DAKİKA: Zafer Turan: "Rakiplerin puan kaybettiği haftada kazanmak önemliydi" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement