Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Koray Yılmazil, İlknur Çakar
Zerenspor: Malinov, Uzelac, Fatma Beyaz, Mihajlovic, Şeyma Ercan Küçükaslan, Kübra Akman (Ceren Önal, Hilal Kocakara, İdil Naz Başcan, Kochurina)
Kuzeyboru: Gamze Kılıç, Güldeniz Önal, Janset Emre Erkul, Lazareva, Kurilo, Nasya (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Ayşe Çürük)
Setler: 25-20, 23-25, 25-23, 25-22
Süre: 121 dakika (29, 33, 29, 30)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Zerenspor, Kuzeyboru'yu sahasında 3-1 yendi.
Son Dakika › Spor › Zerenspor, Kuzeyboru'yu 3-1 Yendi - Son Dakika
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