Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda üçüncü tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olan Zeynep Sönmez'in rakibi belli oldu.
Hollandalı raket Suzan Lammens'i 6-4 ve 6-0'lık setlerle saf dışı bırakan Rus tenisçi Yekaterina Aleksandrova, Zeynep'in 3. turdaki rakibi oldu.
Zeynep, dünya 18 numarası Aleksandrova ile yarın karşı karşıya gelecek.
Son Dakika › Spor › Zeynep Sönmez'in 3. Tur rakibi belli oldu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?