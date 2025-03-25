Zico'dan yıllar sonra Aziz Yıldırım itirafı: Şampiyon olmasaydım beni kovacaktı - Son Dakika
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Zico'dan yıllar sonra Aziz Yıldırım itirafı: Şampiyon olmasaydım beni kovacaktı

Zico\'dan yıllar sonra Aziz Yıldırım itirafı: Şampiyon olmasaydım beni kovacaktı

Fenerbahçe ile 2007-2008 sezonunda Süper Lig zaferi elde eden teknik direktör Arthur Zico, dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım hakkında yıllar sonra çarpıcı bir itirafta bulundu. Brezilyalı teknik adam, ''Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon olduğum için çok mutluydum. Her maçı kazanmak zorundaydım. Başkan sözleşmeme, şampiyon olamazsam beni kovacağı maddesini koymuştu'' dedi.

25.03.2025 21:13
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Fenerbahçe ile 2007-2008 sezonunda hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Arthur Zico, sarı-lacivertli takımdaki günlerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir programda Fenerbahçe-Galatasaray derbisini büyük bir heyecanla anan Zico, derbinin atmosferine övgüler yağdırdı. Ayrıca, dönemin Fenerbahçe başkanı Aziz Yıldırım ile arasında geçen özel bir diyaloğu da paylaştı.

"DÜNYANIN EN ÇILGIN DERBİSİNE ŞAHİT OLDUM"

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hakkında açıklamalar yapan Zico, "En çılgın taraftarlar Fenerbahçe'deydi. Dünyanın en çılgın derbisine şahit oldum, Fenerbahçe-Galatasaray. Onlar gerçekten fanatikler. Flamengo-Vasco derbisinden de daha ateşli geçiyor. Brezilya'nın en büyük rekabeti Gremio-Internacional'den de daha yoğun ve sert geçiyor" dedi.

"ŞAMPİYON OLMASAYDIM KOVACAKTI"

Beraber çalıştığı Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında da konuşan Brezilyalı efsane futbol adamı, "Türkiye zordu! Derbileri kazandığım ve Fenerbahçe'nin 100. yılında şampiyon olduğum için çok mutluydum. Her maçı kazanmak zorundaydım. Başkan sözleşmeme, şampiyon olamazsam beni kovacağı maddesini koymuştu. Ben de 'Sen maddeyi koyabilirsin, şampiyon olacağız' dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı" İfadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Aziz Yıldırım, Arthur Zico, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zico'dan yıllar sonra Aziz Yıldırım itirafı: Şampiyon olmasaydım beni kovacaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Nedim Biçeryen:
    keşke gs gelseydi inaniniki belkide saampiyonlar ligini alırdı FB gudubet bir takım insanları köreltiyor ortega messiden daha iyiydi FB de futbol hayatı bitti Washington süper forvetti kalp krizi geçirdi kimse bu takımda istikrar yakaliyamiyor neden fenerden giden futbolcular bir daha fenere gelip ahde vefalarini gostermiyolarda GS dan gidenler tafarel,popescu,Haci,Melo Sneijder, Drogba her seferinde GS ya ahde vefalarini gosteriyolar neden biliyomusunuz çünkü GS da bir sevgi muhabbet arkadaşlık ortamı var ama fenerde oynayan herkes bu ortamı giremeyince sadece para için duruyolar işleri bittimide birdaha arkalarını dönüp bakmiyolar 7 12 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    zico dur ortalık karısık zaten. bir sure fb gs bjk yok istanbul united var. 4 0 Yanıtla
  • 240577:
    bikere 2008 de Galatasaray şampiyon oldu. 2 1 Yanıtla
  • Fırat Duran:
    E zaten şampiyon olmasaydı herkes kovulurdu? itiraf değil ki :D 1 0 Yanıtla
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