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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi - Son Dakika
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Ziraat Bankkart, Olympiakos'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı. Maçın süresi ise 96 dakika oldu.

Ziraat Bankkart, Olympiakos\'u mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
17.01.2024 - 23:18,  Güncelleme: 23:19
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Ziraat Bankkart, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi A Grubu altıncı ve son maçında sahasında Yunanistan'ın Olympiakos takımını 3-0 mağlup ederek 6'da 6 yaptı. Grubunu namağlup lider olarak tamamlayan Ziraat Bankkart, adını çeyrek finale yazdırdı.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Kenneth Aro (Finlandiya), Maria de las Olas Machin Rodriguez (İspanya)

Ziraat Bankkart: Matthew Anderson, Wouter Ter Maat, Bedirhan Bülbül, Arslan Ekşi, Faik Samed Güneş, Oreol Camejo (Berkay Bayraktar (L) Burakhan Tosun, Oğulcan Yatgın)

Olympiacos: Alen Pajenk, Tincek Stern, Bonatto Guazelli, Rafail Koubentakis, Dragan Travica, Salvador Hidalgo, Dmitros Tziavras (L)

Setler: 25-22, 25-17, 25-18

Süre: 96 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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