Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri 72 takımla belirlendi

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen kura çekimine federasyon başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Fuat Göktaş, yönetim kurulu üyeleri Murat Şahin, Hasan Surözü ve Fazlı Çilingir, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Kura çekiminin açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bugün A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda Slovenya ile çok önemli bir maç oynayacağını belirterek "Pendik Stadı'nda oynanacak maça tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Milli Takım oyuncularımıza başarılar diliyorum. Görme Engelli Kadın Milli Takımı da ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Bizlere yaşattıkları bu gurur için onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonunu da yürekten kutluyorum." diye konuştu.

Ziraat Türkiye Kupası'na katılan tüm takımlara başarılar dileyen Hacıosmanoğlu, "Ülkemizin dört bir yanına futbol heyecanını taşıyan ve Türkiye'yi kucaklayan Ziraat Türkiye Kupası, bildiğiniz gibi bu sezondan itibaren yarı finaller dışında tek maç eleme usulüne göre oynanıyor. Bu düzenlemeyle takımlarımız geçen sezona göre daha az maç yapacaklar. Mevcut değişiklikle, kupadaki rekabet korunacak, kulüplerimizin de yoğun maç trafiği hafifleyecek. Kulüplerimizin menfaatleri doğrultusunda Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk iki turunu bölgesel oynattık. Önceki turlardan yükselen 31 takımımızın yanı sıra 6 Trendyol Süper Lig ekibinin de aralarında bulunduğu toplam 72 takımımız bu turda mücadele edecek. Sezon sonunda ise toplam 146 takımımız kupada yer almış olacak. Kupaya katılan tüm kulüplerimize, futbola ve kupanın marka değerine sağladıkları katkı dolayısıyla teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'nın Türk futbolundaki önemine dikkati çekerek "Kulüplerimize UEFA Avrupa Ligi'ne katılım yolunu da açan Ziraat Türkiye Kupası'nda her takımımız kendi hikayesini yazma fırsatı bulmaktadır. Her bölgeden kulübümüz ulusal düzeyde görünürlük kazanmakta, başta alt liglerimiz olmak üzere farklı seviyelerde forma giyen futbolcularımız da kendilerini gösterebilmektedir. Bu sezon da takımlarımızın ve oyuncularımızın kupa sahnesinde yeni hikayeler yazacaklarına inanıyorum." dedi.

Kura çekimine göre 27, 28 ve 29 Ekim tarihlerinde oynanacak 3. eleme turunda eşleşmeler şu şekilde:

Sakaryaspor-Bursa Yıldırımspor

Seza Çimento Elazığspor-Açıkalın Erciyes 38

GMG Kastamonuspor-Erzincan Futbol Yatırımları

Etimesgutspor-Gaziantep FK

SMS Grup Sarıyer-Ayvalıkgücü Belediyespor

Ağrı 1970-İstanbulspor

Balıkesirspor-Arkent Arnavutköy Belediye Futbol

Fethiyespor-Eyüpspor

Düzce Cam Düzcespor-ISBAŞ Isparta 32

Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır FK

Kocaelispor-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

Adana 01 FK-Kütahyaspor

Yeni Mersin İdmanyurdu-Muşspor

Pazarspor-Aliağa Futbol

Corendon Alanyaspor-12 Bingölspor

Sultan Su İnegölspor-Sebatspor

Serikspor-Hakkari Zapspor

Orduspor 1967-Artı Değer Vanspor

Ankara Demirspor-Gemlik Sümerbey Futbol

Gençlerbirliği-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

Karabük İdmanyurdu-Ekinciler İskenderunspor

Ankaraspor-Kırklarelispor

Menemen FK-Karacabey Belediyespor

Eminevim Ümraniyespor-Küçükçekmece Sinopspor

Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Gölcükspor

İnegöl Kafkasspor-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor

Silivrispor-Beyoğlu Yeni Çarşı

Kasımpaşa-Çorluspor 1947

Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük-Somaspor

Adana Adaletgücüspor-MKE Ankaragücü

Bitlis 1916-Metro Holding Kayserispor

Kars 36-Antalyaspor

Boluspor-Karşıyaka

52 Orduspor FK-KCT 1461 Trabzon FK

Güzide Gebzespor-Malatya Yeşilyurtspor

Eskişehir Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor