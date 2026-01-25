Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı - Son Dakika
25.01.2026 21:59
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'nin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

FENERBAHÇE ÖNE GEÇTİ

16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

MUSABA DİREĞİ GEÇEMEDİ

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GÖZTEPE SKORA EŞİTLİK GETİRDİ

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı.

KADIKÖY'DE İKİNCİ KEZ DİREK!

45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

MUSABA KALEYİ BULAMADI

Fenerbahçe, 66. dakikada gole yaklaştı. Fenerbahçe'de Oosterwolde'nin savunma arkasına gönderdiği topa hareketlenen Musaba ceza sahası içi sol çaprazdan şutunu çekti. Top üstten auta gitti.

ZİRVEDE PUAN FARKI 3'E ÇIKTI

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadele berabere sonuçlandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 43 puana yükseldi. Sarı-lacivertlilerin lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e çıktı. Göztepe ise 36 puana çıktı Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • Emrullah Tetik Emrullah Tetik:
    nasıl puan farkı açıldı gs daha oynamadan nasıl böyle birşey uyduruyorsunuzki 12 24 Yanıtla
    Ali Arat Ali Arat:
    biri şu adama Galatasaray’ın dün 3-1 yendiğini söylesin 29 1
    tekeler61 tekeler61:
    gs dün oynadı arkedeş 13 1
    Baris Zorlu Baris Zorlu:
    iste maks kuş kafasi 11 2
    ismail ismail:
    emrullah bir gün geridenmi geliyorsun google amcana sor o cevabını verir Galatasaray ne zaman oynadı 11 1
    Yelloz Kız Yelloz Kız:
    ne kullanıyorsun 0 0
    gsgs3466 gsgs3466:
    arkadaş futboldan bu kadar bihabersin ne diye yorum yaparsın ki 0 0
  • Ferhat Ataş Ferhat Ataş:
    helal göztepe 14 9 Yanıtla
    Kadir Ulaç Kadir Ulaç:
    hakem 15 dk uzatma vermedimi + fener atana kadar yapmadımı 1 0
  • Emre Akcay Emre Akcay:
    yenilmeden 2. olma rekorunu alıcak fener hahahah 5 1 Yanıtla
  • r5qbvw8cyx r5qbvw8cyx:
    Şampiyon Galatasaray. 4 0 Yanıtla
  • kadirizm yıldırım kadirizm yıldırım:
    Allah bereket versin ?? aferin İzmir'in büyük takımı.. 3 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
