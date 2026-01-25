Zirvede puan farkı açıldı! Fenerbahçe, Göztepe engelini aşamadı

Emrullah Tetik:

nasıl puan farkı açıldı gs daha oynamadan nasıl böyle birşey uyduruyorsunuzki

12 24 Yanıtla

Ali Arat: biri şu adama Galatasaray’ın dün 3-1 yendiğini söylesin 29 1

tekeler61: gs dün oynadı arkedeş 13 1

Baris Zorlu: iste maks kuş kafasi 11 2

ismail: emrullah bir gün geridenmi geliyorsun google amcana sor o cevabını verir Galatasaray ne zaman oynadı 11 1

Yelloz Kız: ne kullanıyorsun 0 0