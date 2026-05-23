Zümra İm Gümüş Madalya Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zümra İm Gümüş Madalya Aldı

Zümra İm Gümüş Madalya Aldı
23.05.2026 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zümra Rezzan İm, Avrupa Karate Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanarak altın hayalini sürdürdü.

ALMANYA'da düzenlenen Avrupa Karate Şampiyonası'nı kadın kumite 55 kiloda gümüş madalya ile tamamlayan milli sporcu Zümra Rezzan İm, hem mutlu hem de üzgün olduğunu söyleyerek, "Bu burada bitmeyecek, ben o altın madalyayı alacağım. Buna yürekten inanıyorum" dedi.

Eissporthalle Frankfurt'ta gerçekleştirilen müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan milli sporcu, "Hem çok üzgünüm hem çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

İlk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele ettiğini aktaran ve altın madalyayı kaçırdığı için gözyaşlarını tutamayan genç sporcu, "Buraya gelene kadar gerçekten çok çabaladım. Benim için büyükler kategorisinde bir ilkti. Hep olacaktı, olmadı. Sonunda buradayım ve başardım. Tabii ki tam anlamıyla başaramadım. Kendime, aileme, akrabalarıma ve hocalarıma verdiğim sözler vardı. Verdiğim sözleri tutamadığım için üzgünüm. Bu burada bitmeyecek, ben o altın madalyayı alacağım. Buna yürekten inanıyorum. Bana dua eden, destekleyen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'BU KEZ ALTIN MADALYA ALMAK İSTİYORUM'

Önlerinde Akdeniz Oyunları, seneye Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası olduğunu hatırlatan milli sporcu, "Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek, bu kez altın madalya almak istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

'BABAM BURAYA BENİ DESTEKLEMEYE GELDİ'

Öte yandan ailesinin her zaman kendisine destek verdiğini anlatan İm, "Babam buraya beni desteklemeye geldi. Kendimi bu açıdan çok şanslı hissediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA

Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zümra İm Gümüş Madalya Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı Grand Kartal Otel faciası davasında istinaf mahkemesi, cezaları hukuka uygun bularak onadı
YSK’ya “yerel seçimler iptal edilsin“ başvurusu YSK'ya "yerel seçimler iptal edilsin" başvurusu
Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi Muhittin Böcek’e kamu zararı davasında ev hapsi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Dev bir derbi izleyeceğiz Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu! Dev bir derbi izleyeceğiz
Ankara’yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek Ankara'yı hareketlendiren iddia: 9 İYİ Partili vekil MHP’ye geçecek
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakipleri belli oldu Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

21:35
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray’dan istiyoruz
Yüksel Yıldırım iki oyuncunun ismi verdi: Galatasaray'dan istiyoruz
21:24
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
Türk futbolunun önemli kulüplerinden Altınordu devrediliyor
21:16
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
CHP’de ortak bildiri toplantısında büyük kriz, Ahmet Akın imza atmadı
20:46
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 kişi tutuklandı
20:40
Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
19:30
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’e yükseldi
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig'e yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2026 22:04:37. #.0.5#
SON DAKİKA: Zümra İm Gümüş Madalya Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.