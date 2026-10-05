2026 Nobel Tıp Ödülü optogenetik keşifleriyle Deisseroth, Hegemann ve Nagel'e verildi

2026 Nobel Tıp Ödülü optogenetik keşifleriyle Deisseroth, Hegemann ve Nagel'e verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri nedeniyle üç bilim insanına verildi. Ödülü kazananlar Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel oldu.
2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, "ışıkla kontrol edilen iyon kanalları ve optogenetik alanındaki keşifleri" nedeniyle Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel'e verildi.
Kaynak: İHA
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