AA, TEKNOFEST Adana’da Stant Kurdu - Son Dakika
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Teknoloji

AA, TEKNOFEST Adana’da Stant Kurdu

AA, TEKNOFEST Adana’da Stant Kurdu

Anadolu Ajansı, TEKNOFEST'te stant açarak etkinlikleri anbean paylaşıyor, çocuklara hediyeler veriyor.

02.10.2024 16:52
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Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin (TEKNOFEST) medya paydaşları arasında bulunan Anadolu Ajansı (AA), kurduğu stantla da festivaldeki yerini aldı.

AA'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda ziyaretçilere kapılarını açtı.

TEKNOFEST alanında stant kuran AA, festival alanındaki gelişmeleri anbean abonelerine aktarıyor.

AA standını ziyaret edenler arasında bulunan minikler de haber bilgi yarışmasına katılıp, savaş muhabirliği eğitim parkurunu deneyimleyerek unutulmaz anlar yaşıyor.

Kurum personeli, ziyaretçilerine öz kaynaklarla üretilen "Haberci Drone" ürünü ile AA Kitap'tan çıkan yayınların tanıtımını yapıyor.

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Karagöz'den minik ziyaretçilere hediye

Festival alanındaki standı ziyaret eden AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz de personelle selamlaştı, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Haber bilgi yarışmasına katılan çocukların heyecanına ortak olan Karagöz, minik ziyaretçilere AA'nın hazırladığı çeşitli hediyeler verdi.

Karagöz, AA personelinin "Haberci Drone" ile yaptığı uçuş gösterisini de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji AA, TEKNOFEST Adana’da Stant Kurdu - Son Dakika

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