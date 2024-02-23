Acun Medya, Alman spor kanalı Sport1\'in %50\'sini satın alıyor

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Broadbandtv News'in son dakika haberine göre, Acun Medya Alman spor kanalı Sport1'in %50'lik hissesini satın alıyor. Kanalı sahibi Highlight Communications şirketi ile yapılan anlaşmanın, ne kadarlık bir bedele mal olduğu ise henüz bilinmiyor.

Yapılan anlaşma kapsamında, başta Exatlon olmak üzere Acun Medya'nın sevilen birçok spor içeriğinin Sport1'de öncelikli olarak yayınlanacağı konuşuluyor. Bu içeriklerin, Alman izleyicilerin gönlünü kazanması bekleniyor. Fakat anlaşmanın tam olarak yürürlüğe girebilmesi için için, çeşitli yasal mercilerin onayı da gerekli. İşte tüm detaylar…

Acun Medya, Sport1 ile dev iş birliğine gidiyor!

Son dönemde yurt dışında yaptığı kapsamlı yatırımlarla gündem olan Acun Medya, bu kez de Almanya seferine çıktı. Konuyla ilgili yaptığı iddia edilen açıklamada Acun Ilıcalı, spor için aynı vizyon ve tutkuya sahip oldukları Highlight Grubu ile böyle bir anlaşma yapmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Habere göre Almanya, Avusturya ve İsviçre'de güzel bir başarı hikayesi yazmak istediklerini belirten Ilıcalı, Sport1 ekibiyle birlikte yeni bir seviyeye çıkacaklarını da sözlerine ekledi. Sport1 şirketinin üst düzey yöneticisi Bernhard Burgener ise, Acun Medya ile böylesine kapsamlı bir iş birliğine gitmekten duydukları memnuniyeti dile getirirken, Acun Ilıcalı gibi başarılı bir girişimcinin kendilerine çok şey katacağından emin olduklarını söyledi.

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Geçtiğimiz haziran ayında Sport1 için stratejik bir ittifak arayışda olduklarını açıklayan Highlight Communications, amacına ulaşmış gibi görünüyor. Günün sonunda tüm bu gelişmelerin, spor izleyicilerinin yararına olmasını temenni ediyoruz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Acun Ilıcalı'nın sıradaki hamlesi ne olacak? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.