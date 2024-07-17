ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Girişimcilerimize imkanlar sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunuyoruz - Son Dakika
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Teknoloji

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Girişimcilerimize imkanlar sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunuyoruz

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 3 bine yakın tedarikçiyle savunma ekosistemini sürekli büyüttüklerini belirterek, "Girişimcilerimize başka yerde bulamayacakları imkanları sağlayarak, ileri teknoloji çıktılarının ülkemizin rekabet gücüne katkı sunmasını hedefliyoruz.

17.07.2024 16:58
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, 3 bine yakın tedarikçiyle savunma ekosistemini sürekli büyüttüklerini belirterek, "Girişimcilerimize başka yerde bulamayacakları imkanları sağlayarak, ileri teknoloji çıktılarının ülkemizin rekabet gücüne katkı sunmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımız sayesinde güncel spin-out sayımız 57'ye ulaştı." dedi.

Girişimci İşadamları Vakfınca (GİV) girişimcilerin bilgilendirilmesi ve tecrübe paylaşımı amacıyla düzenlenen "Girişimci Buluşmaları", Bahariye Mevlevihanesi'ndeki vakıf merkezinde gerçekleştirildi.

Etkinliğin konuğu Akyol, Türk savunma sanayisindeki gelişmelere ve milli projelerde gelinen son duruma ilişkin sunum yaptı.

Akyol, ASELSAN'ın hikayesinin, 1975'te Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından uygulanan haksız ambargolara cevap olarak başladığını belirtti.

Savunma sanayisindeki gelişmelerin, 2004'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğu dönemde tarihi bir Savunma Sanayii İcra Komitesi kararıyla büyük ivme kazandığını vurgulayan Akyol, sektörün bugün dünyada gururla izlenen seviyelere geldiğini söyledi.

Milletin tüm fertlerinin sektörü tam anlamıyla desteklediğine işaret eden Akyol, "Savunma sanayisinin kendi dinamikleri olduğunu belirtmek gerekiyor. Sivil piyasalarda, iyi bir ürün çıkardığınızda dünya genelindeki tüm müşterilere ulaşma şansınız var. Ancak askeri alımlarda sınırlı bir dünyaya yönelik çalıştığınızda, hitap ettiğiniz pazar sadece güvenlik güçlerini kapsıyor." diye konuştu.

"Sektörün akademisi diyebileceğim bir şirket"

Savunma sanayisindeki kültürün diğer hizmet ve üretim alanlarına da pozitif etkisi bulunduğunu dile getiren Akyol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ASELSAN, Türkiye'de adeta bir okul niteliğinde olup, birçok yönetici ve girişimci yetiştirmiştir. Sektörün akademisi diyebileceğim bir şirkettir. Mesleki eğitimdeki öncü rolümüzü ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin (MTAL) başarılarıyla kanıtlıyoruz. Türkiye'de LGS sonuçlarına göre ilk kez yüzde 0,46'lık dilimden öğrenci alan ASELSAN MTAL ilk mezunlarını verdi. Savunma sanayimize güç katan lisemiz, Milli Teknoloji Hamlesi'nin parçası olacak başarılı gençlerin ilk tercihi arasında bulunuyor. Öğrencilerimizin YKS'de elde ettiği sonuçlar, ASELSAN MTAL'in başarısını kanıtlıyor."

Akyol, ASELSAN olarak 3 bine yakın tedarikçileriyle savunma ekosistemlerini sürekli büyüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"ASELSAN büyüdükçe, ülkemizde etkin rol oynayabilecek girişimcilerimizi de büyütmeyi amaçlıyoruz. Girişimcilerimize başka yerde bulamayacakları imkanları sağlayarak, ileri teknoloji çıktılarının hem ASELSAN'ın hem de ülkemizin rekabet gücüne katkı sunmasını hedefliyoruz. ASELSAN çatısı altındaki Girişimcilik Merkezi'mizde öncelikle yenilikçilik yönü güçlü, teknoloji odaklı ve işbirliği potansiyeli yüksek girişimleri tespit etmeyi amaçlıyoruz. Bu destekler neticesinde start-up'larla birlikte ASELSAN'ın etki alanını genişletmeyi, işbirlikleriyle yeni ürün ve çözümlere ulaşmayı, know-how ve ticari kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz. ASELSAN'da spin-out ve spin-off projelerini desteklemek için program başlattık. Çalışmalarımız sayesinde güncel spin-out sayımız 57'ye ulaştı."

"Savunma sektörü çok önemli"

GİV Genel Başkanı Mehmet Koç da savunma sanayisinin çok önemli bir sektör olduğunu vurguladı.

Ülkelerin savunma sanayisi bütçelerine ilişkin bilgi veren Koç, "Amerika'nın 2023 yılındaki savunma sanayisi bütçesi 900 milyar dolar, onu takip eden Çin'in ise 300 milyar dolar." dedi.

Koç, Türkiye'nin 2023'te 15,8 milyar dolarlık bütçesiyle dünyada 22. sırada yer aldığını ifade ederek, "Ekonomilerle kıyasladığımızda, Türk savunma sanayisinin daha gidecek çok yolu olduğunu ve bu bütçenin 40-50 milyar dolarlara çıkabileceğini öngörebiliriz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ahmet Akyol, Aselsan, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Girişimcilerimize imkanlar sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunuyoruz - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol: Girişimcilerimize imkanlar sağlayarak ülkemizin rekabet gücüne katkı sunuyoruz - Son Dakika
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