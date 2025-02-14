ASİS 2 ile Zeka Testi Dönemi Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

ASİS 2 ile Zeka Testi Dönemi Başlıyor

ASİS 2 ile Zeka Testi Dönemi Başlıyor

Türkiye'nin yerli zeka testi ASİS 2, Eskişehir'de pilot çalışmalara başlayacak ve global kullanılacak.

14.02.2025 16:17
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Türkiye'nin ilk yerli zeka testi Anadolu Sak Zeka Ölçeğinin (ASİS) yeni versiyonu olan ASİS 2'nin pilot çalışmaları, Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle Eskişehir'de başlayacak.

Anadolu Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle, Üstün Yetenekliler Eğitim Programları (ÜYEP) Merkezi araştırmacıları tarafından 2016 yılında geliştirilen ASİS, son 9 yılda binlerce üstün yetenekli öğrencinin keşfedilmesine katkı sağladı.

Teknolojik gelişmelerle yenilenen ve yapay zeka destekli hale getirilen ASİS 2 ile, 3 ila 19 yaş arasındaki çocuk ve gençlerin zekası daha hızlı ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. Protokol kapsamında ASİS 2'nin, Türkçe dışındaki dillere de çevrilerek, küresel ölçekte uygulanabilir hale getirilmesi hedefleniyor.

"Test, dünyanın her yerinde uygulanabilir hale gelecek"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, üstün yetenekli çocuklarla ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'deki mevcut testi arkadaşlarımız geliştirdiler, bu testin yeni bir aşaması olacak. Pilot çalışmasını yapacağız. Anadolu Üniversitesi olarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaparak proje desteğimizi sağlıyoruz. Pilot çalışmayı inşallah Eskişehir'de uygulayacağız daha sonra Türkiye çapında geliştirdikten sonra test dünyanın her yerinde uygulanabilir hale gelecek."

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ise imzalanan protokolün Eskişehir ve Milli Eğitim Bakanlığı için güzel bir işbirliği olduğunu ifade ederek, "Bakanlığımız, daha önce yabancı menşeli testlere kaynak aramak durumunda kalıyordu. Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığımız içinde inşallah ileriye doğru uygulanacak güzel bir test olacak. Öğrencilerimize daha çok yardım edebilmekte bizim için mutluluk verici bir vesile." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji ASİS 2 ile Zeka Testi Dönemi Başlıyor - Son Dakika

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