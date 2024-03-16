ASPİLSAN Enerji\'nin KANGURU Akıllı Batarya Depolama ve Şarj Sistemi

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında kritik öneme sahip ekipmanlardan biri olan telsiz bataryaları, zorlu koşullarda dahi tam kapasiteyle göreve hazır olmalı. Bu bağlamda ASPİLSAN Enerji tarafından geliştirilen KANGURU isimli akıllı batarya depolama ve şarj sistemi çok işe yarayacak.
Güvenlik güçlerine tahsis edilecek KANGURU tam olarak ne işe yarıyor?
Bu yeni teknoloji sayesinde, telsiz bataryalarının bakımı düzenli olarak yapılabilecek ve şarj durumu sürekli olarak izlenebilecek. ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ahmet Turan Özdemir'in ifadelerine göre, telsiz bataryaları genellikle operasyon gününe kadar kasalarda bekletiliyor.
Ancak bu süreçte bataryaların öz tüketimi nedeniyle şarjlarının azalabileceği ve düşük sıcaklık gibi dış etkenlerden kötü etkilenebileceği durumlar yaşanabiliyor. İşte bu noktada KANGURU akıllı batarya depolama ve şarj kabini devreye giriyor. Bu kabinden operasyon için düğmeye basıldığında, kalitesinden ve şarj durumundan emin olunan bataryalar hızlıca temin edilebiliyor.
KANGURU'nun sunduğu avantajlardan biri de uzaktan takip imkanı. İnternete bağlanarak kabindeki bataryaların durumu görülebilir ve gerektiğinde müdahale edilebilir. Bu sayede operasyon sahasında anlık ihtiyaçlar doğrultusunda hareket edilebiliyor ve güvenlik güçlerinin operasyonel verimliliği artırılabiliyor.
5 yıl gecikmenin ardından! F-35 5. nesil…
Özellikle zorlu şartlarda operasyon yapmak zorunda kalan güvenlik güçleri için tasarlanan KANGURU, çeşitli ortamlara uyum sağlayacak esneklikte tasarlanmış. Örneğin karargah gibi iklimlendirme gerektirmeyen ortamlar için duvar tipi şarj üniteleriyle de destekleniyor. Bu sayede her türlü operasyon için kesintisiz bir enerji hizmeti sağlanıyor.
KANGURU'nun sunduğu bu teknolojik çözümler, güvenlik güçlerinin operasyonel etkinliğini artırırken, aynı zamanda maliyetleri de azaltacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.
Son Dakika › Teknoloji › ASPİLSAN Enerji'nin KANGURU Akıllı Batarya Depolama ve Şarj Sistemi - Son Dakika
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