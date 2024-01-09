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ASUS, CES 2024'te ROG NUC Mini Bilgisayarını Tanıttı - Son Dakika
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ASUS, CES 2024'te ROG NUC Mini Bilgisayarını Tanıttı

ASUS, CES 2024'te önemli bir tanıtım etkinliği düzenledi. ASUS ROG NUC mini bilgisayar, Intel Core Ultra 9 işlemci ve NVIDIA RTX 4070 ekran kartı gibi iddialı özelliklere sahip. Modüler kasa tasarımı ve 4K monitör desteğiyle dikkat çeken ROG NUC, güçlü bir oyuncu bilgisayarı seçeneği olarak öne çıkıyor.

ASUS, CES 2024\'te ROG NUC Mini Bilgisayarını Tanıttı
09.01.2024 - 18:38,
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ASUS, CES 2024'te önemli bir tanıtım etkinliği düzenledi. Son yıllarda pandeminin de etkisiyle coşkusunu kaybeden CES fuarı, 2024 yılına hızlı başladı. ASUS'ta fuarda etkin markalar arasında. Bu anlamda markanın tanıttığı ASUS ROG NUC mini bilgisayar oldukça ilgi gördü. Ancak adı ve boyutu mini olan bilgisayar oldukça iddialı özelliklere sahip.

ASUS ROG NUC mini oyuncu bilgisayarı özellikleri

Dün gece yapılan tanıtımda ROG Strix serisini de tanıtan markanın en dikkat çeken ürünlerinden biri ise ROG NUC mini bilgisayar oldu. Model Intel'in Core Ultra 7 ve Core Ultra 9 gibi üst düzey mobil işlemcileriyle karşımıza çıkıyor. Ekran kartı tarafında ise NVIDIA RTX 4060 ve 4070 gibi üst düzey grafik kartları karşımıza çıkıyor. Bu grafik kartları 115W TGP yani toplam grafik gücü ve Dynamic Boost desteğine sahip.

ASUS ROG NUC, Core Ultra 9 ve RTX 4070 ekran kartı donanımına sahip ilk mini oyun bilgisayarı. Bu anlamda ASUS ROG NUC mini oyun bilgisayarı, ROG serisinin oyun odaklı marka yapısını da koruyor.

ASUS, CES 2024'te ROG NUC Mini Bilgisayarını Tanıttı

ASUS ROG NUC, 16 çekirdek ve 22 iş parçacığına sahip olan Intel Core Ultra 185H işlemcisiyle geliyor. Amiral gemisi Meteor Lake-H serisinin parçası olan işlemci, 5,1 GHz çalışma frekansında.

ASUS ROG etkinlik özeti ve Strix Scar 18 kutu açılımı!

ASUS'un yeni mini bilgisayarı 2,5 litre hacimli ve DDR 5 desteğine sahip. ASUS ROG NUC, kullanıcıların bellek ve depolama bileşenlerini hızlıca değiştirme olanağı sunan modüler bir kasa tasarımı ile geliyor. ROG NUC'ta bu parça değişimleri için herhangi bir alet kullanmanıza gerek yok.

https://shiftdelete.net/asus-yeni-urunlerini-tanitacak-ces-2024-canli-yayini

Adı mini olan bu oyun bilgisayarı, dört adete kadar 4K monitör desteğine de sahip. ASUS ROG NUC'un tüm teknik özellikleri ve fiyatı ise henüz belli değil. Buna karşın çok fazla yer kaplamayan ve güçlü bir oyuncu bilgisayarı isteyenler için ROG NUC mini açıklanan özellikleriyle bile önemli bir seçenek.

ASUS, ROG mini oyun bilgisayarı dışında yaptığı tanıtımda önemli modeller tanıttı. Ancak marka, bu akşam da önemli bir lansman yapacak. Bu canlı yayını da ShiftDelete.Net YouTube kanalında sizlere aktaracağız.

Kaynak: Shiftdelete
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Intel, Oyun, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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