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Seçkin yolcuları eğlendirmek ve onlara ilham vermek amacıyla Apple'ın Vision Pro akıllı gözlüklerini sunan bir hava yolu şirketi olduğunu söylesek ne tepki verirdiniz? Muhtemelen bu haberin sahte olduğunu düşünürdünüz ancak değil. Beond hava yolu şirketi işte tam da bunu yapıyor. İşte konuyla ilgili detaylar.

Beond üst düzey yolculara Apple Vision Pro sunuyor

Beond, lüks seyahat pazarına hitap eden bir Maldiv havayolu şirketidir. Abartılı bir yolculuk arayan yolcularıa uçak içi eğlence olarak 3.500 dolarlık Apple Vision Pro kulaklığı sunma kararı alan şirket, kararın arkasında duracak gibi gözüküyor.

Apple'ın Vision Pro bir bilgisayarın performansıyla dolu ve başınıza takabileceğiniz kompakt bir formda süper yüksek çözünürlüklü ekranlara sahip. Vision Pro, her gözün önüne bir ekran yerleştirerek stereoskopik efektler oluşturabiliyor ve uzayda asılı duruyormuş gibi görünen büyük sanal ekranlar görüntüleyebiliyor. Örneğin Vision Pro, bir videoyu sinema boyutuna ölçeklendirebiliyor.

Beond CEO'su Tero Taskila'ya göre Vision Pro, filmler ve oyunlar sunacak ve "Maldivler'deki muhteşem tatil yerlerini ve aktivitelerini sergileyecek." İyi yapılırsa, tatil köyünün olanaklarını ve eğlenceli yerel deneyimleri gösteren etkileşimli bir video sunumu gezginler için yararlı ve eğlenceli olabilir.

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Beond, uçak içi XR deneyimi sunan ilk havayolu değil. Bu ayın başlarında Hainan Havayolları, yolculara akıllı gözlükler sunmak için Rokid ile ortaklık kurdu. Rokid Max, üç saatlik bir uçuşta zaman geçirmek için 3D filmlerle dolu bir Rokid İstasyonuyla eşleştirildi.

Vision Pro, ideal bir deneyim için özel uyum ve reçeteli lens eklentileri gerektirir. Beond'un müşterilerinin uyumunu nasıl sağlayacağı belli değil. Ayrıca birçok kişi Vision Pro'yu bir saatten fazla kullandıktan sonra rahatsız edici buluyor ve bu da uçuş sırasında film izleme keyfini sınırlayabiliyor.

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