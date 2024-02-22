Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı

Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı

Lionsgate, sevilen aksiyon-macera oyun serisi Borderlands'ın uyarlaması olan film için ilk resmi fragmanı yayınladı. Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis gibi ünlü isimlerin yer aldığı film, 9 Kasım'da sinemalarda gösterime girecek.

22.02.2024 22:12  Güncelleme: 22:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı. Sevilen oyun serisini beyaz perdeye taşıyacak filmde; Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis gibi ünlü isimler yer alıyor. Peki Borderlands filmi ne zaman çıkacak?

Borderlands filmi ne zaman çıkacak?

Lionsgate, ilk Borderlands fragmanını yayınlayarak sevilen aksiyon-macera serisinin uyarlamasını gözler önüne serdi. Eli Roth'un yönettiği ve başrollerinde Cate Blanchett, Kevin Hart ve Jamie Lee Curtis'in yer aldığı film, popüler oyun serisinin üst düzey aksiyon ve mizahına sadık kalacak.

Resmi fragman, Pandora gezegeninde hazine arayan Lilith isimli karakteri gösteriyor. Arayışına yardımcı olması için, Borderlands oyunlarından bilindik Roland, Tiny Tina, Krieg ve Dr. Tannis'i yanına alıyor. Lilith ve arkadaşları; fragman boyunca çatışmalara ve komikliklere giriyor.

132132132

Fragmanda, Pandora'nın egzotik ve tehlikeli manzaraları gösteriliyor. Ayrıca Jack Black tarafından seslendirilen robot karakter Claptrap'in olduğu sahneler de gözden kaçmadı. Pandora'nın dünyası ve kendine özgü yaratıkları, serinin hayranlarını heyecanlandıracak gibi duruyor.

Borderlands'ın aslında bir süredir sıkıntılarla boğuştuğunu biliyoruz. Prodüksiyon süreci, bazı sahneleri yeniden çekmesi için yönetmen Tim Miller ile bir hayli uzadı. Ancak fragman, hayranları tatmin etmeye hazır görünüyor.

Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı

Borderlands filmi 9 Kasım'da sadece sinemalarda gösterime girecek. Uzun zamandır beklenen uyarlama, Pandora'nın dünyasını beyaz perdeye taşıyacak.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

Jamie Lee Curtis, Cate Blanchett, Oyun, Sinema, Teknoloji, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 05:19:43. #1.11#
SON DAKİKA: Borderlands filmi için ilk resmi fragman yayınlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement