Büyükkılıç, Erciyes Teknopark'ı Ziyaret Etti

06.05.2026 12:06
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Erciyes Teknopark'taki AR-GE çalışmalarını inceledi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Teknopark'ta faaliyet gösteren firmaları ziyaret ederek AR-GE çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, şehrin teknoloji ve inovasyon üssü konumundaki Erciyes Teknopark'a gerçekleştirdiği ziyarette, Teknoloji Geliştirme Bölgesi 2'de faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında Ar-GE ofislerini gezen Büyükkılıç, yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Burada değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, teknopark bünyesinde faaliyet gösteren gençlerin ve mühendislerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirtti.

Kayseri'nin bilim, teknoloji ve üretim alanındaki kapasitesini artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini aktaran Büyükkılıç "Gençlerimiz ve mühendislerimiz büyük bir özveriyle, durmadan çalışıyor, ülkemizin geleceğine değer katacak önemli işlere imza atıyor. Bu azim ve gayretle şehrimizin ve ülkemizin gücünün daha da artacağına eminim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'a ziyaretinde, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Erciyes Teknopark AŞ Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ile Büyükşehir Belediyesi Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan eşlik etti.

Kaynak: AA

