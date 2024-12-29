Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor - Son Dakika
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Teknoloji

Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor

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Çin'in 6. nesil yeni savaş uçağının görüntüleri dünya gündeminden düşmüyor. İlk kez perşembe günü havalanan uçağın hipersonik hızlara ulaşabildiği ve son teknoloji gizlilik özelliklerine sahip olduğu öğrenildi. Öte yandan F-35 gibi ABD ve Rus ürünü savaş uçaklarını teknolojik olarak geride bıraktığı konuşulan uçağın atmosferi aşarak uzaya kadar çıkabildiği öne sürüldü.

29.12.2024 10:11
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Çin'in 6. nesil, son teknoloji savaş uçağının ilk uçuşu olduğu düşünülen görüntüler, Perşembe günü sosyal medyada yayıldı. Çin askeri yetkilileri bu iddiaları doğruladı. Üçgene benzer, kuyruksuz bir tasarıma sahip bir uçak, Siçuan eyaletinin güneybatısındaki Çengdu semalarında gündüz vakti uçarken görüntülendi. Paylaşılan videolarda, uçağın beşinci nesil bir J-20 savaş uçağı tarafından eşlik edildiği görüldü.

ABD VE RUSYA'YI GERİ BIRAKTI

Gözlemciler, uçağın son teknolojiye sahip gizlilik ve dayanıklılık özelliklerine sahip olabileceğini öne sürse de, savaş uçağı henüz resmi olarak tanıtılmadı. Yeni nesil uçağın, F-35 gibi ABD ve Rus ürünü savaş uçaklarını teknolojik olarak geride bıraktığı iddia edildi. Uçağın, hipersonik hızlara çıkarak, uzaya kadar çıkabildiği de öne sürüldü.

MAO ZEDONG'UN DOĞUM GÜNÜNDE HAVALANDI

Son teknoloji ürünü uçağın ilk uçuşu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu Mao Zedong'un doğum gününe denk geldi. Birçok Çinli bu uçuşu eski lidere sembolik bir saygı duruşu olarak değerlendirdi.

RAKİPLER GERİDE KALDI

Çinli uzmanlar, ülkenin ilk altıncı nesil hayalet savaş uçağının hipersonik hızlara çıktığı zamanlarda daha da üstün hızlara çıkabildiğini düşünüyor. Çin devlet medyası, uçağın aslında bir "hayalet savaş uçağı" olduğuna dair iddiaları doğruladı. South China Morning Post'a konuşan bir uzman, Çin Ordusu'nun "küresel savaş uçağı standartlarının üzerinde bir uçak" yarattıklarını öne sürdü. Uzmanlar, Bu yeni savaş uçağının ABD'nin F-35 ve Rusya'nın Su-57 uçaklarını teknolojik orada geride bıraktığını iddia etti.

Uçağın Çengdu Uçak Endüstri Grubu tarafından üretildiği düşünülüyor. Bu grup, Çin'in savaş uçağı ve insansız hava aracı üreticilerinden biri. Uçağın, yapay zeka kullanarak uçuş performansını arttırdığını ve manevra kabiliyetini yükselttiği iddia edildi. Gözlemciler, uçağın iniş takımları açık şekilde uçtuğunu kaydetti. Bu, test uçuşlarının erken aşamalarında sıkça görülen bir uygulama.

Çin\'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor

Teknoloji, Perşembe, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Çin'in 6. nesil savaş uçağı, atmosferi aşıp uzaya çıkabiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Zamane çocuk MuzaY:
    Bunu yaparken canlı yayın yapsınlar da Allah'ın gazabı neymiş,hışmı neymiş görsün cümle beşeri âlem! Haydin! Bizim koyduğumuz sınırlar dışına çıkın, çıkabilirseniz? Elbette ki bizler haddi aşanlari cezalandıracagiz! 27 58 Yanıtla
  • Zamane çocuk MuzaY:
    Biri demiş ki, ey! ABD şimdi naneyi yedin, çin bu hayaletleri üzerinize gönderecek ve sızın ruhunuz DUYMAYACAK! :) Ulan Türkiye'nin üzerinde her türlü araç var, Ülkeyi yönetenler dahil 80 milyon insanın ruhu duymuyor? Zavallı Türkiye! Tepenizde öyle araçlar dolanıyor ki, ruhunuz bedeniniz bihabersiz! Gafiller 16 38 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    yalan 10 9 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Ananın A....yedin abd ruhunuz dahi duymadan çin savaş uçaklar pentogonun tamda üstünde olacak 12 4 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Yoggg amykm 7 4 Yanıtla
  • Murat:
    yavaş aq 5 6 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Kimse şaşırmasın Teknoloji ve güç Çin. Elektirik araç çıkması dünya araba sektörü dengesini degiştirende Çin. Savaş ucagida son derece normal 7 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    onların dolar teknolojisi varsa bizim de allahimiz var. 3 3 Yanıtla
  • Hakan Öncü:
    ABD, Rusya, çin hayatta birbiriyle savasamaz. Ancak muhalif güçlere destek verirler yada Suriye gibi ülkelerde aracilarla kapisirlar. Ukrayna'da olduğu gibi. biri diğerine baskın gelir ve galip ayrılır ama galip gelen de o saatten sonra verdiği kayıplarla dikiş tutmaz sonrasında. çin kötünün iyisi. diğer ülkelerle işi olmuyor. iç işlerine karışmıyor. o da Uygur turklerine soykırım yapıyor. ABD ama her ülkede var. pok yedi başı gibi. 5 0 Yanıtla
  • Ömer SÜRÜCÜ:
    Uzay kim çıkmışta insanlık bir aptallaştırma süreci yaşıyor... 0 0 Yanıtla
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