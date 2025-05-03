Saatler önce uyarmış! 'Deprem kahini'nden İstanbul için nokta atışı tahmin - Son Dakika
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Teknoloji

Saatler önce uyarmış! 'Deprem kahini'nden İstanbul için nokta atışı tahmin

Saatler önce uyarmış! \'Deprem kahini\'nden İstanbul için nokta atışı tahmin

İstanbul'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki deprem öncesi Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'in kilitli olduğu düşünülen fay üzerinde doğuya doğru yayılım olduğunu belirterek 3.2'lik bir deprem olabileceği uyarısında bulunduğu ortaya çıktı.

03.05.2025 15:27
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6 Şubat 2023'te yaşanan ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremini önceden tahmin eden Avustralyalı gökbilimci Frank Hoogerbeets'in İstanbul'da bugün meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremle ilgili dün akşam saatlerinde çarpıcı bir paylaşımda bulunduğu ortaya çıktı.

DEPREMDEN SAATLER ÖNCE DİKKAT ÇEKTİ

Hoogerbeets, dün akşam saatlerinde yaptığı sosyal medya paylaşımında, Marmara Denizi'ndeki sismik aktivitenin durulma eğiliminde olduğunu ancak kilitli olduğu düşünülen fay hattında doğuya doğru bir yayılımın sürdüğünü belirtti. İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde bir deprem daha olabileceğini vurgulayan Hoogerbeets "Marmara Denizi'ndeki sismik aktivitenin durulduğu gözlenmekle birlikte, kilitli olduğu düşünülen fay üzerinde doğuya doğru yayılım halen gözlenmekte olup M 3.2 büyüklüğe sahiptir" ifadelerine yer verdi.

'Deprem kahini' Frank Hoogerbeets'ten şaşırtan İstanbul tahmini

23 NİSAN DEPREMİNİ DE YORUMLAMIŞTI

Hoogerbeets, 23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan depremlerle ilgili yaptığı değerlendirmede " Türkiye'nin batısında meydana gelen Mw 6.2 büyüklüğündeki deprem, Marmara Denizi'nde, 12 km derinlikte gerçekleşti. Bu bölge, 1509 yılında İstanbul'un doğusunda meydana gelen 7.2 ve 1766 yılında batısında meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremler gibi 7.0-7.6 aralığında depremler üretebilecek potansiyele sahiptir. Bugünkü deprem güçlüydü ve artçı sarsıntılar yaşanabilir" demişti.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ TAHMİN ETMİŞTİ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana Kahramanmaraş depremini bilen Hoogerbeets, 3 Şubat tarihinde yaptığı paylaşımda "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye Lübnan) 7.5 deprem olacaktır" ifadesini kullanmıştı.

FRANK HOOGERBEETS KİMDİR?

Frank Hoogerbeets, Avustralyalı araştırmacıdır. "En İyi Avustralyalı Gökbilimciler" listesinde bulunan Frank Hoogerbeets, 2002 yılında depremlerle ilgili Ditrianum adlı siteyi kurdu. Dünya çapında dikkat çeken deprem tahminlerini, gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkileri üzerine yaptığı çalışmalarla ilişkilendirerek yapmaktadır. Her ne kadar bilim camiası bu tahminlere temkinli yaklaşsa da, kamuoyunun ilgisi Hoogerbeets'in öngörülerine yoğun şekilde yönelmiştir. Hoogerbeets'in tahmin sistemi, geleneksel sismolojik yöntemlerden oldukça farklıdır. Kendisi, "Solar System Geometry Survey" (SSGEOS) adlı platform aracılığıyla gezegenlerin ve Ay'ın Dünya üzerindeki yerçekimsel etkilerini analiz ederek olası sismik aktiviteleri belirlemeye çalışmaktadır. Bu yaklaşım, klasik yer bilimleri tarafından bilimsel olarak kabul görmese de, bazı tahminlerinin zamanlaması sebebiyle sosyal medyada viral hale gelmiştir.

Frank Hoogerbeets'in öne sürdüğü yöntemler, jeoloji ve sismoloji alanında faaliyet gösteren bilim insanları tarafından genellikle eleştirilmekte ve bilimsel temelden yoksun olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte, bazı takipçileri onun uyarılarını dikkate alarak önlem almayı tercih etmektedir.

Özellikle büyük depremler öncesinde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Hoogerbeets, Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya platformları üzerinden geniş bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Bu platformlarda yaptığı paylaşımlar, kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılmakta ve tartışma yaratmaktadır.

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Son Dakika Teknoloji Saatler önce uyarmış! 'Deprem kahini'nden İstanbul için nokta atışı tahmin - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Babakartal:
    Deprem konusunda bilgi belgeye dayalı delilli ispatlı ayrıntılı ve resmi ortak bir görüş açıklanmalı,insanların aklındaki soru işaretleri giderilmeli. Bu adamın akşam ne yiyeceginden haberi yok 17 6 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    bizdekiler bitti birde ddeprem kahini ithal eder olduk. japonu australyalisi rksikdi 12 6 Yanıtla
  • Atalay k:
    Herkesin bir tahmini var. Her önüne gelenin tahminini ciddiye alırsak eve girmememiz gerekir 7 2 Yanıtla
  • Murat Çevre:
    Olan deprem ve sonraki artci lar biriken enerji yi bir nebze de olsa boşalt ti. Tahminim su an ivin tehlike yok 4 5 Yanıtla
  • 12345:
    ya ne nokta atışı, bu saatten sonra burada artçı olacağını ben de söylerim. böyle şaklabanlara inanmayın artık. haber dahi yapmayın 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    100 tahmın yapıp 99 unu sılıyor 1 ını yayınlıyor tuttu dıyor 1 0 Yanıtla
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