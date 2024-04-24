Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor

Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor

Discord, 15 Nisan'da yürürlüğe giren yeni hizmet şartlarıyla kullanıcıların dava açma haklarını kısıtlıyor. Tahkim hükmüne göre, kullanıcılar Discord'a karşı dava açamayacak veya toplu dava başlatamayacak. Ancak, kullanıcılar 15 Mayıs'a kadar bu uygulamadan çıkma şansına sahipler.

24.04.2024 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Discord, 15 Nisan'da yürürlüğe giren yeni hizmet şartlarıyla dava açma haklarınızı kısıtlıyor. Bu tahkim hükmü, kullanıcıların Discord'a karşı dava açamayacağı veya bir toplu dava başlatamayacağı anlamına geliyor. Ancak, kullanıcılar bu yeni uygulamadan 15 Mayıs'a kadar çıkma şansına sahipler.

Discord'un dava açma haklarınızı engellemesini önleyebilirsiniz

Tahkim, mahkeme sistemi dışında yasal uyuşmazlıkları çözme yöntemidir. Discord'un yeni hükmüne göre, bir kullanıcı Discord ile herhangi bir konuda uyuşmazlık yaşarsa, dava açamayacak veya toplu davaya katılamayacak.

Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor

Bu da Discord'un yeni tahkim hükmü ile yasal hakların sınırlanması anlamına geliyor. Ancak, tahkim süreci pahalı, gizli ve temyiz hakkı olmayan bir süreç olarak biliniyor. Bu durum genellikle şirketlere büyük avantaj sağlıyor. McDonald's da geçen sonbaharda benzer bir uygulama ile birçok müşterisi için belirsiz sonuçlar doğurdu.

Discord, YouTube hilesi mi yaptı? 1 Nisan şakası videosu inceleniyor

Discord, yine benzer bir uygulama ile tahkim hükmünü kabul etmeyi kullanıcılarına zorunlu hale getiriyor. Tahkimden çıkış için ne yapılması gerektiği konusundaki önemli detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte detaylar:

Discord'un tahkim hükmünden çıkmak için kullanıcılar, 15 Nisan 2024'ten itibaren 30 gün içinde "arbitration-opt-out@discord.com" adresine bir e-posta yazabilirler. E-postada tahkim hükmünden çıkmak istediğinizi belirtin ve tarihle birlikte kişisel bilgilerinizi eklemeyi unutmayın.

Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor

Discord'un tahkim hükmünden çıkma hakkı, kullanıcılar için yasal korumanın anahtarıdır. Discord'a karşı yasal haklarınızı korumak için belirlenen sürede tahkimden çıkış talebinde bulunmak önemlidir. Herhangi bir yasal belirsizliğe karşı hazırlıklı olmak, dijital platformlarda haklarınızı korumak için güçlü bir stratejidir.

Bu nedenle, tahkim hükmünden çıkış talebinizi doğru bir şekilde yapmak ve gelecekteki sorunlara karşı kendinizi korumak için adımlar atmak hayati önem taşıyor. Bu süreç oldukça basit ancak kayıtlarınız için bir kopyasını saklamanız büyük önem arz ediyor. Tahkim hükümleri şirketler için avantajlı olabilir ancak kullanıcılar için yasal hakları kısıtlayan bir süreç olarak karşımıza çıkıyor.

Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor

Discord'un tahkim hükmü hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Bu tür yasal değişiklikler hakkında endişeleriniz var mı? Sizler belirtilen süre içinde çıkış işlemleri için başvuru yapmayı düşünüyor musunuz? Lütfen görüşlerinizi ve deneyimlerinizi aşağıdaki yorumlar bölümünde bizlerle paylaşın.

Kaynak: Shiftdelete

Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:15 Terör örgütü PKK’nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul’da yakalandı Terör örgütü PKK'nın Almanya yapılanması sözde sorumlusu İstanbul'da yakalandı
16:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İsrail’le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'le ticaret sorusuna yanıt: O iş bitti
16:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan döner sorusuna esprili yanıt Kendisi de kahkaha attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döner sorusuna esprili yanıt! Kendisi de kahkaha attı
16:21 DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi DSP Genel Başkanı Aksakal ile DEM Parti Milletvekili Sakık, TBMM bahçesinde birbirine girdi
14:56 Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
16:23 ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olaylarını soykırım olarak nitelendirdi
15:45 Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü Güvenlik amiri, vardiya tartışmasında yardımcısını sopayla döverek öldürdü
15:26 TFFHGD’den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki TFFHGD'den, yabancı gözlemci ve yabancı VAR hakemine sert tepki
15:03 Demet Akalın’ı başı kiracısıyla dertte Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü Demet Akalın'ı başı kiracısıyla dertte! Aldığı kirayı söyleyerek ateş püskürdü
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
14:07 Erbakan: TBMM’deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bize davet gelmedi Erbakan: TBMM'deki görüşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bize davet gelmedi
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 17:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Discord, Kullanıcıların Dava Açma Haklarını Kısıtlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement