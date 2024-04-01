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Discord, Reklam Göstermeye Başlıyor - Son Dakika
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Teknoloji

Discord, Reklam Göstermeye Başlıyor

Discord uygulaması, önümüzdeki haftadan itibaren reklam göstermeye başlayacak. Yeni reklam tekniği olan Sponsored Quests ile kullanıcılara ödüller verilecek. Bu karar, uygulamanın gelirini artırma çabasından kaynaklanıyor. Ancak, reklamların kullanıcıları rahatsız etme ihtimali eleştiriliyor. Discord yönetimi, reklam özelliğini kapatabileceğini belirtti ancak bu seçeneğin herkes tarafından kullanılıp kullanılamayacağı belirsiz. Discord'un maddi ihtiyaçları nedeniyle bu kararı aldığı düşünülüyor.

01.04.2024 19:10  Güncelleme: 19:12
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Görünüşe göre, Discord uygulaması önümüzdeki haftadan itibaren resmen reklam göstermeye başlayacak. Bu kararla birlikte, uygulama reklam yayınlamama politikasını da tamamen terk etmiş oluyor. Bu kararın, özellikle oyun bölümündeki geliri artırma çabasından kaynaklandığı düşünülüyor. Fakat ilk gelen bilgiler, yayınlanacak olan reklamların kullanıcıları en az rahatsız edecek şekilde tasarlanacağını gösteriyor.

Buradaki en önemli yenilik ise, reklamların alacağı yeni şekil olarak öne çıktı. Sponsored Quests adını alacak yeni nesil reklam tekniği ile birlikte, çeşitli reklam içerikleriyle ilgili görevleri yerine getiren kullanıcılara çeşitli ödüller verecek. İşte konu hakkındaki en önemli detaylar…

Discord, bu kez reklam kararı ile gündemde

Yeni teknik ilk bakışta oldukça zararsız gibi görünse de, bazıları bu kararı oldukça eleştiriyor. Reklamların birçok kullanıcıyı uygulamadan soğutarak rakip platformlara geçmesine sebep olacağını iddia edenler bile var. Şimdiye kadar reklam yayınlamamakla övünen Discord'un aldığı bu ani kararın, şirket yönetiminin gelecekteki güvenilirliği için de oldukça olumsuz bir durum yaratabileceği konuşuluyor.

Discord, Reklam Göstermeye Başlıyor

Discord yönetimi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, isteyen kullanıcıların yeni reklam özelliğini ayarlar menüsünden kapatabileceğini söyledi. Fakat bu seçeneğin herkes tarafından kullanılıp kullanılamayacağı şimdiden merak konusu oldu. Çünkü bazıları bu özelliğin sadece ücretli Nitro aboneliğine sahip olanlar tarafından aktif edilebileceğini iddia ediyor.

Geçtiğimiz dönemde mevcut personelinin tam %17'sinin işine son vermek zorunda kalan platformun, duyduğu maddi ihtiyaçtan dolayı böyle bir karar alabileceğini söyleyebiliriz. Günün sonunda, tüm bu gelişmelerin kullanıcıların yararına olmasını umuyoruz.

Discord oyun etkinliği kapatma nasıl yapılır?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Discord'un yeni reklam tekniği başarılı olabilecek mi? Siz Discord kullanıyor musunuz? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.

Kaynak: Shiftdelete

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