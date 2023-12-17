Elektrikli otomobil bir trend haline geldi. Büyük otomotiv markalarına bir anda strateji değiştirten bu akım bireysel tüketiciye de yansıyor. Konuyla ilgili olarak elektrikli otomobil fiyatlarını yüksek bulan tüketici farklı çözümler arıyordu. Bu konuda ortaya çıkan yeni bir fikir pazar ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip. Peki bu sistem nasıl işliyor? İşte detaylar…

e-Revolt ile 42 otomobil elektrikli hale dönüyor!

Benzinli motordan elektrikli motora geçiş hikayelerini daha önce de dinledik. Daha çok butik atölyelere sahip firmalar tarafından yapılan bu dönüşümler ilk kez profesyonel alana taşındı. e-Revolt markası tarafından başlatılan sistem sayesinde çok kısa süreler içerisinde elektrikli bir otomobile sahip oluyorsunuz.

Marka şu anda 42 adet otomobile destek vermekte. Yani ürün gamında 42 farklı model için elektrikli motor kiti bulunmakta. Aracınız elektrikli hale getirmek istediğinizde şirkete başvuru da bulunuyorsunuz. Daha sonra eğer gerekli koşullar sağlanıyorsa şirket otomobilinize dönüşüm işlemini uyguluyor. İşlem aslında oldukça basit. Benzinli veya dizel motora ait parçalar ve yürür aksam çıkarılıyor. Daha sonra elektrikli motor ve ona ait yürür takım araca takılıyor.

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Değişim sadece aracın alt yürür yapısı ve motoruyla bitmiyor. Devamında aracınızın multimedya sistemi de dahil olmak üzere yeni bir yazılım da yükleniyor. Böylece aracınız tam bir elektrikli otomobil ekosistemini sizin için yaratıyor. Fakat tüm bunlar uzaktan kulağa hoş gelse de birkaç farklı nokta kullanıcılarını muhtemelen çok düşündürecek.

Her şeyden önce tüm bu işlemlerin "içten yanmalı motora sahip şekilde tasarlanmış" bir otomobil üzerinde uygulandığını unutmayın. Yani aslında işlem yapılan otomobilin yapısının dışına çıkılıyor. Ayrıca otomobile eklenen batarya oldukça ağır. Bu sebeple daha sert süspansiyonlara geçiş yapılıyor ki bu da aracın tüm hesaplamalarının değişiyor olması demek.

İşlemin şu an maliyeti 12 ile 15 bin euro arasında değişmekte. Peki siz böyle bir işlem yaptırır mısınız? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…,