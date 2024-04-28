Fethiye'de Süperiletkenlik ve Kuantum Konferansı İkinci Gününde Zeytinyağı Tadımı Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Teknoloji

Fethiye'de Süperiletkenlik ve Kuantum Konferansı İkinci Gününde Zeytinyağı Tadımı Yapıldı

Fethiye\'de Süperiletkenlik ve Kuantum Konferansı İkinci Gününde Zeytinyağı Tadımı Yapıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen 9. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 2. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı'nın ikinci gününde, 3 bin 200 yaşındaki zeytin ağacından elde edilen zeytinyağı 300 katılımcıya ikram edildi. Etkinlik, zeytin ağaçlarının küresel ısınmanın engellenmesindeki önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.

28.04.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, 9. Uluslararası Süperiletkenlik ve Manyetizma Konferansı ile 2. Uluslararası Kuantum Malzemeleri ve Teknolojileri Konferansı'nın ikinci gününde zeytinyağı tadımı yaptırıldı.

Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen etkinlikte 3 bin 200 yaşındaki zeytin ağacından elde edilmiş zeytinyağı 300 katılımcıya ikram edildi.

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve Konferans Başkanı Prof. Dr. Ali Gencer, yaptığı açıklamada, küresel ısınmanın engellenmesinde zeytin ağaçlarının önemine dikkati çekmek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Muğla Vali Yardımcısı Murat Kahraman da Fethiye'de uluslararası bir kongreye ev sahipliği yaptıklarını belirterek, Muğla'da yetiştirilen zeytin ağaçlarının tanıtımı ve faydalarıyla ilgili bilgilendirmeler yapıldığını ifade etti.

Konferans, 4 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Ali Gencer, Zeytinyağı, Konferans, Fethiye, Zeytin, Muğla, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Fethiye'de Süperiletkenlik ve Kuantum Konferansı İkinci Gününde Zeytinyağı Tadımı Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:56 Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK’yı 4-2 yendi Trabzonspor, geriye düştüğü maçta Gaziantep FK'yı 4-2 yendi
20:06 Türk SİHA’ları Yunanistan’ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler Türk SİHA'ları Yunanistan'ı masrafa soktu: Milyarlık programa onay verdiler
19:22 Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı Müşterilerine küfürler yağdıran otelden açıklama: Hesabımız çalındı
16:56 İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas’ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz İBB Başkanı İmamoğlu: Hamas'ı terör örgütü olarak değerlendiriyoruz
15:26 Türk vatandaştan “Milliyet farkı“ ücreti aldılar Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi Türk vatandaştan "Milliyet farkı" ücreti aldılar! Bakanlığın inceleme başlattığı lüks otelden açıklama geldi
20:20 Fransa’da efsane maç Tam 9 gol atıldı Fransa'da efsane maç! Tam 9 gol atıldı
19:57 Kastamonu’da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü Kastamonu'da köy muhtarı silahla vurularak öldürüldü
19:05 Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu Samet Gümüş, Avrupa şampiyonu oldu
18:39 Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı Bıçaklı, sopalı saldırıya uğrayan minibüs sürücüsü, markete sığınarak canını kurtardı
17:59 Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig’e döndü Göztepe, 2 yıl sonra Süper Lig'e döndü
16:59 Ümraniye’de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı Ümraniye'de İETT otobüsü iş yerinin bahçe duvarına çarptı
16:17 Hollanda’da McDonald’s şubeleri önünde İsrail protestosu Hollanda'da McDonald's şubeleri önünde İsrail protestosu
16:17 Adana’da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti Adana'da otobüste ayağa kalkan kadın açık kapıdan düşerek hayatını kaybetti
16:14 Bakan Şimşek ’’Ülkemize dış kaynak gelmiyor’’ diyenlere sessiz kalmadı Bakan Şimşek ''Ülkemize dış kaynak gelmiyor'' diyenlere sessiz kalmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2024 21:29:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fethiye'de Süperiletkenlik ve Kuantum Konferansı İkinci Gününde Zeytinyağı Tadımı Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement