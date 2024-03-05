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Film yapımcıları, Reddit platformuna karşı haklarını aramaya devam ediyor. Platformda sayısız filmin kaçak olarak paylaşıldığını öne süren yapımcılar, bu durumun onları maddi olarak zarara uğrattığını ve bu nedenle sektörün küçülmeye gitmek zorunda kaldığını belirtti.

Reddit yönetiminden korsan içerik paylaşan kişilerin kullanıcı bilgilerini ve ip adreslerini talep ettiklerini, ancak kendilerine çoğu zaman herhangi bir dönüş yapılmadığını bildiren yapımcılar, bu konudaki haklarını sonuna kadar arayacaklarını söylüyor. Davadan çıkacak sonuç, tüm yayıncılık sektörünü kökten değiştirebilir. İşte tüm detaylar…

Film şirketleri, Reddit ile sorun yaşamaya devam ediyor

Reddit ise bu suçlamalara karşılık olarak, kullanıcı haklarını öne sürmeye devam ediyor. Üyelerinin bilgilerini paylaşmanın onların haklarının ihlali anlamına geleceğini belirten platform, böyle bir karar almaktansa tazminat cezası ödemeyi yeğleyeceklerini bildirdi. Ayrıca platform yöneticileri, korsan içerikler de dahil olmak üzere online mecralarda yapılan tüm paylaşımların ifade özgürlüğünün alanına girdiğini savunuyor. Yapımcılar için ise bu durum hırsızlıktan başka bir şey değil.

Geçtiğimiz günlerde ise, Reddit'in film şirketlerinin talebi üzerine bir üyenin ip adresini paylaştığı ortaya çıktı. Bunun ardından gerçek kimliği tespit edilen kullanıcı, oldukça zor bir duruma düştü ve birçok dava ile uğraşmak zorunda kalacak gibi görünüyor. Ayrıca şirketlerin, ilgili kullanıcının torrent programı üzerindeki indirme geçmişini bile talep ettiği konuşuluyor. Tüm bu gelişmelerin nereye varacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Reddit ve Google'dan dev anlaşma!

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce film yapımcıları haklı mı? Reddit buna karşılık ne yapmalı? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için çok değerli.