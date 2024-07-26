Giresun Üniversitesi, Çölyak Hastaları İçin Proteince Zengin Doğal Sporcu Yiyecekleri Geliştirdi - Son Dakika
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Teknoloji

Giresun Üniversitesi, Çölyak Hastaları İçin Proteince Zengin Doğal Sporcu Yiyecekleri Geliştirdi

Giresun Üniversitesi, TÜBİTAK MAM işbirliğiyle yürüttüğü proje kapsamında proteince zengin fındıklı barlar geliştirdi. Tamamen doğal ve şeker ilavesiz olan bu barlar, Çölyak hastalarının da tüketebileceği şekilde üretildi. Üniversite ayrıca yaşlılara yönelik fındık yağı içeren gıda takviyesi ve çocuklara yönelik fındıklı kahvaltılık gevrek üretimi için de araştırmalar yürütüyor. Seri üretim için ön denemeler yapılacak ve ürünlerin içeriği kamuoyuyla paylaşılacak.

26.07.2024 11:14
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Giresun Üniversitesi tarafından Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği proteince zengin doğal sporcu yiyecekleri geliştirildi.

Fındıkta ihtisas üniversitesi olan Giresun Üniversitesinin TÜBİTAK MAM işbirliğiyle yürüttüğü "Fındıkta Katma Değerli Yeni Ürünlerin Geliştirilmesi ve Fındığın Sağlık Üzerine Etkilerinin Araştırılması" projesi kapsamında bu ürüne katma değer kazandıracak çalışmalara hız verildi.

Bu kapsamda sporcular için proteince zengin fındıklı 3 çeşit bar geliştirildi. Tamamen doğal ve şeker ilavesiz olan barları Çölyak hastalarının da rahatlıkla tüketebileceği belirtildi.

Üniversite, barların yanı sıra özellikle yaşlılara yönelik fındık yağı içeren gıda takviyesi ile çocuklara yönelik fındıklı kahvaltılık gevrek üretimi için de araştırma yürütüyor.

Rektör Prof. Dr. Yılmaz Can, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fındığın Türkiye ve Giresun için büyük öneminin bulunduğunu, bu anlamda üniversite olarak ürüne değer katmak adına kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirlediklerini söyledi.

Can, "Fındığı daha değerli kılacak, katma değerli ürünler üretmek zorundayız. Bu çalışmalar kapsamında TÜBİTAK MAM ile birlikte yaklaşık 1 yıldır çalışma yürütüyoruz. Yüksek proteinli barlar geliştiriyoruz. Üç farklı ürün ortaya çıkardık." dedi.

Özellikle yaşlılara yönelik gıda takviyesi ile fındıklı kahvaltılık gevrek araştırmalarının da bulunduğuna işaret eden Can, şöyle konuştu:

"Barlarımızı çeşitlendirmeyi planlıyoruz. Projelerimizin arkası gelecek. Fındık yağı ve başka bileşenlerin olduğu gıda takviyesi araştırmalarımız var. Yaşlılara daha çok hitap edecek bir ürün. Önümüzdeki günlerde inşallah halkımızla paylaşacağız."

Seri üretim için ön denemeler yapılacak

Fındık İhtisas Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Selin Kalkan, fındıklı barların özellikle sporculara yönelik geliştirildiğini belirtti.

Ürünlerle ilgili içerik ve raf ömürlerine yönelik analiz çalışmalarına başlayacaklarını anlatan Kalkan, üretim atölyesi kurarak seri üretim için ön denemeleri yapacaklarını ifade etti.

Ürünün formulleri optimize edildikten işletmelerle paylaşılacağını aktaran Kalkan, "Koordinatörlüğümüzün temel amaçlarından birisi de AR-GE çalışmalarına öncülük etmek. Paylaştığımız ve ürettiğimiz reçeteleri kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

Kas yapımına yardımcı

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Şen, dünya genelinde sağlıklı atıştırmalıklara olan ilginin giderek arttığına dikkati çekti.

"Bu sektörde fındıktan nasıl bir ürün geliştirebiliriz?" sorusu üzerine projenin başladığını anlatan Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada fındık katkılı proteince zenginleştirilmiş sporcu barlarına yönelik 3 formül geliştirdik. Aynı zamanda bu formüller Çölyak hastalarına da hitap edebilecek şekilde geliştirilmiş durumda. Bundan sonraki aşamada farklı denemeler ve optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilerek ürünlerin çeşitlendirilmesi sağlanacak." diye konuştu.

Şen, ürünlerin içeriğinde fındık, incir, yulaf kepeği, yumurta akı tozu ve dallanmış amino asitlerin yer aldığını ifade etti.

Dallanmış amino asitlerin özelliğinin, sporcuların antrenman esnasında veya hemen sonra tükettiklerinde kas yapımına yardımcı olduğunu vurgulayan Şen, şöyle konuştu:

"Aynı zamanda yoğun antrenmanlarda sonra özellikle sporcuların kas ağrılarını hafifletmektedir. Nispeten bazı araştırmalarda kilo kaybına da yardımcı olduğu yönünde çalışmalar var. Geliştirdiğimiz sporcu barlarından iki adet yediğimizde günlük dallı zincir aminoasit ihtiyacını alabiliyor sporcular. Enerji değerleri ile ilgili araştırmalarımız devam ediyor. İçerisinde şeker ilavesi de olmayacak."

Kaynak: AA

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Son Dakika Teknoloji Giresun Üniversitesi, Çölyak Hastaları İçin Proteince Zengin Doğal Sporcu Yiyecekleri Geliştirdi - Son Dakika

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