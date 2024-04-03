Bugün oldukça merak edilen ve içindekilerle tüm işimi halledebildiğim ürünlerden oluşan çantamın içindekileri sizlere anlattım. Çantamda ne var, işte cevabı?
Hakkı Alkan'ın çantasında ne var?
Acarkon web sitesi:
https://www.acarkonstore.com// https://acarkon.com/
Çantadaki ürünler: https://app.hb.biz/IfTDqoLVsHgw
Öncelikle dijital cihazlarımıza bir göz atalım. İşte burada 16 inç MacBook Pro, iPhone 15 Pro Max ve iPad Pro cihazım var. Bunlar, içerik üretirken ihtiyacım olan temel araçlarım. Ayrıca Kobo e-kitap okuyucum, GoPro Hero 12 ve DJI Osmo Pocket 3 gibi ekipmanlar da yanımda taşıdığım diğer önemli cihazlar arasında yer alıyor.
Aksesuarlar konusunda da eksik değilim. Thunderbolt kablosu, Ethernet adaptörü, çoklu kart okuyucu ve kamera lens adaptörü gibi işlevsel parçalar her zaman yanımda. Bunlar, farklı bağlantı ve veri transfer ihtiyaçlarına cevap verebiliyor. Ayrıca, mikrofon kabloları, tripod ve güneş enerjili kulaklık gibi ekipmanlar da çekimlerimde işimi kolaylaştırıyor.
Tabii ki, diğer kişisel eşyalarımı da unutmuyorum. Cüzdanım, anahtarlarım ve güneş gözlüklerim her zaman yanımda taşıdığım temel eşyalar arasında. Ayrıca, kişisel bakım ürünleri, kolonya ve hatta biraz şeker de çantamda bulunuyor. Çünkü uzun çekim günlerinde enerjimizi yüksek tutmak önemli!
Bu videoda her bir ürünü detaylı bir şekilde tanıtarak, neden çantamda taşıdığımı, deneyimlerimi ve satın alma önerilerimi paylaştım. Umuyorum ki, bu içerik sizlere de ilham verir ve kendi çantalarınızı düzenlerken faydalı olur.
Son Dakika › Teknoloji › Hakkı Alkan'ın Çantasında Neler Var? - Son Dakika
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