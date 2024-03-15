Hepsiburada, kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor

Teknoloji

Hepsiburada, kadın girişimcileri destekleme ve güçlendirme yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Şirketin CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, Birleşmiş Milletler 68. Kadının Statüsü Komisyonu – CSW68 – kapsamında yapılan görüşmelerde Türkiye'nin kadın girişimcilik alanındaki çabalarını dünyaya anlattı. BM ve Türkiye Kadın Girişimciler Derneği -KAGİDER- iş birliği ile kadınların ekonomik gelişimine yönelik projeleri ve deprem bölgesindeki kadın girişimciliğini destekleme faaliyetlerini paylaştı.

Nasdaq'dan Times Meydanı'na: Hepsiburada, kadın girişimcilere desteğini sürdürüyor!

Hepsiburada, 2017'den bu yana kadın girişimcileri desteklemek için özel bir program yürütüyor. Bu program kapsamında, şu anda 50 bine yakın marka sahibi kadın girişimci bulunuyor ve bu sayının 2030 yılına kadar 120 bine ulaşması hedefleniyor. Şirket, değişik iş birlikleri ve kooperatiflerle deneyimlerini artırarak, kadın girişimcilerin ekonomik gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Gökçetekin, Nasdaq borsasının Times Meydanı'ndaki dijital panolarında Hepsiburada ve Türk bayrağı görsellerinin yer almasının, Türkiye için önemli bir gurur kaynağı olduğunu belirtti. Bu görünürlük, şirketin kadın girişimcilere verdiği desteğin uluslararası alanda tanınmasına yardımcı oluyor.

Hepsiburada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı!

6 Şubat depremlerinin ardından Hepsiburada, bölgeye binlerce çalışanıyla birlikte giderek, ekonomi ve teknoloji kullanarak depremin yaralarını iyileştirmeye yönelik çabalarını artırdı. Bu süreçte, kadın girişimci yetiştirmek amacıyla ihtisas merkezleri açıldı ve 5 bin kişiye ulaşma hedefi konuldu.

BM Kadın Birimi ve KAGİDER ile işbirliği içinde yürütülen bir projede ise yerel kadın kooperatiflerinin ürettiği ürünlerden oluşan kutular hazırlandı. Bu kutular, kadınlardan kadınlara geçecek muhteşem bir hediye olarak tanımlandı. Sonra Hepsiburada'da satışa sunuldu. İçinde çiğ tahinler, nar ekşisi, ipek şallar, kuru meyveler gibi yöresel ürünlerin bulunduğu bu kutulara gösterilen yoğun ilgi gösterildi.

Nilhan Onal Gökçetekin de herhangi bir fikri olan tüm kadınları Hepsiburada platformuna katılmaya davet ediyor. Şirket, kadın girişimcilere reklam yapma, ürün fotoğraflarını çekme, pazarlama gibi konularda destek olacağını söylüyor.