Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro: Özellikler ve Fiyatlar

Honor, yeni amiral gemisi Magic 6 modelini görücüye çıkardı. Geçtiğimiz yılki Magic 5'in halefi olan yeni cihaz; rakiplerine kıyasla uygun fiyatla amiral gemisi düzeyinde performans sunmayı hedefliyor. İşte Snapdragon 8 Gen 3 ve 16GB RAM'li yeni Magic 6.

Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro özellikleri

Honor Magic 6 serisi gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinde alıyor. Magic 6'ta 256GB/ 512GB ve Magic 6 Pro'da 1TB depolama seçeneklerinin yanı sıra 12GB/ 16GB RAM ile performansını artırıyor. 2800×1280 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik OLED ekranla geldiğini belirtelim.

Magic 6 serisinin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bunlar OIS destekli 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve 2,5x optik zoom destekli 32 Megapiksel telefoto lensten oluşuyor. Magic 6 Pro'da 180MP periskop telefoto lens olduğunu hatırlatalım. Önde ayrıca 50 Megapiksel selfie kamerası boy gösteriyor.

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66W hızlı şarj destekli 5450mAh bataryadan beslene Magic 6; Honor'un iddiasına göre 30 dakikada tam şarj olabiliyor. Magic 6 Pro ise 80W hızlı şarj destekli 5600 mAh bataryayla geliyor.

Ek özellikler arasında çift SIM kart, 5G desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor.