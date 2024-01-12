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Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika
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Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro: Özellikler ve Fiyatlar

Honor, uygun fiyatla amiral gemisi performansı sunmayı hedefleyen yeni Magic 6 modelini tanıttı. Snapdragon 8 Gen 3 ve 16GB RAM'e sahip olan cihaz, 6,78 inçlik OLED ekran ve üçlü kamera kurulumu gibi özelliklerle geliyor. Magic 6'nın fiyatı 710 dolardan başlarken, Magic 6 Pro'nun fiyatı 803 dolardan başlayıp 944 dolara kadar çıkıyor.

Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro: Özellikler ve Fiyatlar
12.01.2024 - 08:29,  Güncelleme: 08:30
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Honor, yeni amiral gemisi Magic 6 modelini görücüye çıkardı. Geçtiğimiz yılki Magic 5'in halefi olan yeni cihaz; rakiplerine kıyasla uygun fiyatla amiral gemisi düzeyinde performans sunmayı hedefliyor. İşte Snapdragon 8 Gen 3 ve 16GB RAM'li yeni Magic 6.

Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro özellikleri

Honor Magic 6 serisi gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinde alıyor. Magic 6'ta 256GB/ 512GB ve Magic 6 Pro'da 1TB depolama seçeneklerinin yanı sıra 12GB/ 16GB RAM ile performansını artırıyor. 2800×1280 çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip 6,78 inçlik OLED ekranla geldiğini belirtelim.

Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro: Özellikler ve Fiyatlar

Magic 6 serisinin arka tarafında üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Bunlar OIS destekli 50 Megapiksel ana, 50 Megapiksel ultra geniş ve 2,5x optik zoom destekli 32 Megapiksel telefoto lensten oluşuyor. Magic 6 Pro'da 180MP periskop telefoto lens olduğunu hatırlatalım. Önde ayrıca 50 Megapiksel selfie kamerası boy gösteriyor.

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66W hızlı şarj destekli 5450mAh bataryadan beslene Magic 6; Honor'un iddiasına göre 30 dakikada tam şarj olabiliyor. Magic 6 Pro ise 80W hızlı şarj destekli 5600 mAh bataryayla geliyor.

Ek özellikler arasında çift SIM kart, 5G desteği, 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi tarayıcısı bulunuyor.

ÖzellikMagic 6Magic 6 ProİşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 3Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3RAM Seçenekleri12 GB ve 16 GB12GB ve, 16GBDepolama Seçenekleri256 GB ve 512 GB256GB, 512GB ve 1 TBEkran6.78 inç 2800 x 1280 OLED LTPO, 120 Hz6.8 inç FHD+ kavisli OLED LTPO ekran, 2800×1280 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı KameralarArka: 50 MP, 1/1.28 inç sensör, f/1.9 diyafram, 50 120 derece görüş açılı 50 MP, 2.5x optik zoom'lu 32 MP

Ön: Arka: 50MP ultra-dinamik ana kamera, 50MP ultra geniş açılı kamera, çığır açan 180MP periskop ultra-telefoto lens (2.5x optik zoom, 100x dijital zoom)

Ön: 50MP+TOF sensörPil Kapasitesi5450 mAh5600 mAhHızlı Şarj Desteği66W80W

Magic 6 için fiyatlandırma 710 dolardan başlayacak ve 16GB/512GB versiyonu ise 790 dolara kadar çıkacak. Magic 6 Pro ise 803 dolardan 944 dolara kadar uzanıyor. Küresel olarak satışa çıkacağı tarih ise belirsiz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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Qualcomm, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Honor Magic 6 ve Magic 6 Pro: Özellikler ve Fiyatlar - Son Dakika


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