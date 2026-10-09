İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi 78 posterle başladı

Türk Fizyolojik Bilimler Derneği (TFBD) tarafından düzenlenen 51. Ulusal Fizyoloji Kongresi, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde başladı.

Açılışa; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Turgut Özal Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Erol Karaaslan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Aslan, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Ağar ve akademisyenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongre, açılış konuşmalarıyla devam etti. İlk olarak konuşan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sandal, İnönü Üniversitesinin 51. kuruluş yılı ile kongrenin 51. yılının eş zamanlı kutlanmasından gurur duyduklarını belirtti. Kongrenin bilimsel tartışmaların yanı sıra usta-çırak ilişkisine de zemin hazırladığını vurgulayan Sandal, "Burada yapılacak bilimsel tartışmalar ve kıdemli hocalarımızın araştırmaları genç arkadaşlarımıza yol gösterecektir. Belki bir kahve içerken bir hocanızla yaptığınız 5 dakikalık sohbet, bundan sonraki akademik yaşamınıza etki edecektir" dedi.

Ardından konuşan Türk Fizyolojik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Erdal Ağar da kongrenin akademik niteliğine vurgu yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

"Üniversiteler bilim alanlarıdır ve bilimsel konuların tartışıldığı oturumlar üniversitelere çok yakışıyor. 51 yıldır devam eden ve artık bir marka değerine ulaşan kongremizin kalitesinden taviz vermemiz söz konusu değildir. Gönderilen 180 bildiriden yüksek akademik standartlarımıza uyan 78'i poster, 68'i ise sözlü bildiri olarak kabul edilmiştir. Ayrıca Harvard ve Oxford gibi saygın kurumlardan davetli konuşmacılarımızı ağırlıyor, lisansüstü eğitim alan gençlerimize burs desteği sağlamaya devam ediyoruz."

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat ise, 6 Şubat depremlerinin ardından düzenlenen kongre ve sempozyumların akademik hayatın yeniden canlandırılması açısından önemli bir rol üstlendiğini belirtti. Tıp ve biyoloji alanında yapay zeka, dijital biyoloji ve biyosinyal analizinin hızla önem kazandığına dikkat çeken Akpolat, "Bu kongreler ve sempozyumlar, 6 Şubat depremlerinin ardından yeniden normalleşmenin ve tekrar akademik hayata tutunmanın çok önemli can suyudur. Tıp eğitiminde organik biyolojiden dijital biyolojiye geçişi bilim çevreleri olarak ıskalarsak, matbaayı ıskaladığımızda nasıl geri kaldıysak yine geri kalırız. Bu doğrultuda acilen Yapay Zeka ve Biyosinyal Analiz Merkezi ile Sistem Biyolojisi Laboratuvarı'nı kurarak fizyolojiyi ezberden kurtarmalı ve geleceğe taşımalıyız" diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrası devam eden kongre, poster, sözlü bildiriler, panel ve sempozyum sunumlarıyla 10 Ekim'e kadar sürecek.