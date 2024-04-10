Insta360 Ace Pro Aksiyon Kamerası İncelemesi

Teknoloji

SDN Kurucusu Hakkı Alkan, son teknoloji ürünü olan aksiyon kamerası Insta360 Ace Pro modelini detaylı bir şekilde inceledi. İncelemede, öncelikle kamera kutu içeriğinin özellikle vurgulandığı belirtti. Kameranın taşınabilirliği ve hafifliği, kullanıcıların dikkatini çeken özellikler arasında yer aldı. Insta360 Ace Pro inceleme sizlerle.

Insta360 Ace Pro inceleme videosu!

Insta360, Leica iş birliğiyle geliştirdiği ve donanım ile yapay zeka destekli hesaplamalı fotoğrafçılığın benzersiz bir birleşimiyle harmanlanan iki yeni aksiyon kamerası olan Ace ve Ace Pro'yu duyurdu.

Amiral gemisi Ace Pro, sektörde ilk Tip 1/1.3 görüntü sensörüne sahip. Saniyede 24 kare hızında 8K'ya kadar ve 120 fps'de 4K video çekebilen bu kamera, aynı zamanda 48 megapiksel fotoğraflar çekebiliyor. Vlog dostu 2,4 inçlik dokunmatik ekranıyla canlı önizleme ve kamera kontrolü sağlıyor. Üstelik, 33 fite (özel Dalış Çantasıyla 196 fit) kadar su geçirmezlik özelliği ve sağlam bir gövdeye sahip. Ayrıca, hızlı şarj özelliği sayesinde PD ile yalnızca 22 dakikada yüzde 80'e ve 46 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

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Ace ise Insta360'ın "bütçe dostu" seçeneği olarak tanımlanıyor. Temel farklar arasında daha küçük Tip 1/2, 48 megapiksel sensör, standart Leica olmayan lens ve standart şarj yer alıyor.

Insta360, bu kameraların yanı sıra ses veya hareketlerle kontrol etme yeteneği sunarken, yeni bir AI Highlights Assistant ve özel anahtar kelime tabanlı AI Warp özelliği gibi yapay zeka destekli özelliklerle çekim ve düzenleme deneyimini dönüştüreceğini belirtiyor.

Insta360 Ace Pro teknik özellikleri!